Меняли автомобили и номера: в Крыму задержали двоих мужчин, готовивших вооруженное нападение на инкассаторов

В автомобиле одного из задержанных нашли автомат, боеприпасы, камуфляжную форму и балаклавы. Фото: скриншот из видео

В Крыму сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали двоих мужчин, подозреваемых в подготовке к вооруженному нападению на инкассаторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все произошло в поселке Октябрьское Красногвардейского района республики. Двое мужчин решили напасть на сотрудников инкассаторской службы. Преступники продумали план: обзавелись огнестрельным оружием, камуфляжной одеждой и устроили слежку за инкассаторами.

- Меняя автомобили и используя подложные государственные регистрационные знаки, они в течение нескольких дней вели наблюдение за работой инкассаторов. Фиксировали маршруты их прибытия и время замены в банкомате кассет с наличными деньгами, - отметила Ирина Волк.

Довести преступный умысел до конца мужчинам помешали полицейские. В Симферополе остановили машину одного из подозреваемых. В ней оперативники нашли оружие и боеприпасы, а также балаклавы и камуфляж. Вскоре задержали и второго - им оказался ранее судимый житель Красногвардейского района.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела за подготовку к разбою и незаконное приобретение огнестрельного оружия. Полиция теперь проверяет их на причастность к совершению других преступлений.

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