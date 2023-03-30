Приезжайте к нам лечиться: Крым стал домом для животных и птиц, вывезенных из Донбасса и Херсонщины

Олег Зубков совершил уже шесть поездок на Донбасс и на Херсонщину, чтобы вывезти из разрушенных зоопарков ни в чем не повинных животных. Фото: Олег Зубков/vk

Крым стал новым домом уже для нескольких десятков зверей из зоопарков Мариуполя и Донецка. Эвакуация вынужденная. Сейчас на Донбассе, к сожалению, не так спокойно, как хотелось бы. Над донецким зверинцем все еще летят снаряды, пугая животных. И если вопрос с кормом еще удается решить, то времени на самих питомцев не всегда хватает. А ведь они ни в чем не виноваты, решил владелец белогорского парка львов «Тайган». Олег Зубков уже несколько раз ездил в Донецк и Мариуполь. Ему удалось эвакуировать львов, тигров, медведей, волков, лам, муфлонов, обезьян и немало пернатых.

- Всего более 150 животных и птиц вывезено из Херсонской, Запорожской области, Мариуполя, Донецка и Бердянска за шесть наших поездок, начиная с ноября прошлого года. Это 76 млекопитающих и около 80 разных птиц, - рассказал КП-Крым Олег Зубков.

БЕРЕМЕННАЯ ЛЬВИЦА

Большинство животных в стрессовом состоянии. Чтобы они не рвали клетки при транспортировке, перед поездкой им вводят наркоз. Так в «Тайган» привезли беременную львицу. Ветеринары не давали гарантию, что малыши в утробе выживут (в 90% подобных случаев плод замирает), однако произошло чудо. Буквально на днях на глазах у посетителей парка на свет появились три крохотных львенка.

- С малышами все хорошо. Они родились очень маленькие, но живые, сытенькие и хорошенькие. Мама их кормит в специальном домике, куда их перевели, чтобы защитить от непогоды. Пока они находятся отдельно от прайда, так надежнее, - говорит владелец «Тайгана».

Беременная львица из Мариуполя родила в "Тайгане" тройню. Фото: пресс-служба "Тайгана"

ОДИЧАВШИЕ МЕДВЕДИ

Накануне вывезти в Крым пришлось и двух медведей с волчицей из разрушенного зоопарка в поселке Сартана под Мариуполем. С просьбой об этом к Олегу Зубкову обратился директор зверинца. За оставшимися в зоопарке медведями присматривал сторож. От тоски животные рвали вольеры и почти полностью разодрали крышу.

- Оставались там эти два медведя, дикие, нечищенные…Мы привезли их в «Тайган», теперь все в порядке, - рассказал Зубков.

Из того же зверинца Олег Зубков должен был забрать и тигренка, чтобы потом по договоренности передать его в цирк Эдгара Запашного. Но знаменитый дрессировщик приехал за тигренком сам и увез в Москву.

В заброшенном зоопарке под Мариуполем медведи совсем одичали. Фото: пресс-служба "Тайгана".

ДО КРЫМА С МИГАЛКАМИ

До административной границы Крыма автомобиль с животными едет с машинами сопровождения, рассказывает Олег Зубков. Все таможенные и ветеринарные вопросы удается решить в ускоренном порядке. Навстречу идут и сотрудники Роспотребнадзора, понимая, что в данных условиях на ввозимых животных не всегда может быть полный пакет документов. Решить же спорные моменты помогает лично глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все сложности решает глава республики. В случае крайней необходимости я всегда могу его набрать. Он и его помощники на связи 24 на 7. Но это последняя инстанция. У главы республики и без нас работы хватает, - отмечает Зубков.

Свою первую поездку за животными в разрушенный Мариуполь Олег Зубков совершил в январе. Фото: блог Олега Зубкова

БРОШЕННЫЕ ОВЧАРКИ

Всех вывезенных в Крым животных осматривают ветеринары и помещают на карантин. Но не всегда у зверей все складывается благополучно. Так, херсонская волчица, которой диагностировали запущенную болезнь сердца, продолжает находиться на поддерживающей терапии. Медики не дают ей шансов на долгую жизнь.

А кавказской овчарке из Донецка по кличке Церсея еще только предстоит сдавать анализы и проходить обследование. В ее моче обнаружены следы крови, что может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Церсею привезли в «Тайган» вместе с еще двумя овчарками пастушьей и немецкой породы. Все они попали в донецкий зоопарк не по своей воле. Спасаясь от бомбежек, их хозяева уехали, но взять собой питомцев не смогли и определили их в зоопарк. Таких собак там оказалось немало. Многие из них из-за стресса стали агрессивными и перестали подпускать к себе людей. Но в «Тайгане» их характер начал меняться.

- Конечно, судьбе этих собак не позавидуешь. Помимо того, что смена хозяина, еще и обстрелы…Слава богу, Геннадий Борисович (директор донецкого зоопарка Кряжин - ред.) находил возможности для нормального кормления, а вот ласки и любви всем не хватало,- рассказал Олег Зубков в своем видеоблоге.

Грустная Церсея, оставшаяся без хозяев в Донецке. Фото: пресс-служба "Тайгана"/скриншот из видео

НОВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Буквально за один вечер для животных построили отдельные вольеры и сколотили новые будки. Уже на утро овчарки позволили Олегу Зубкову лично убрать за ними и взяли из рук еду. В будущем их планируют привлечь к охране парка.

- Границы парка нужно охранять от всяких негодяев. Лазят через забор, сливают топливо с машин, снимают колеса, воруют саженцы. Надо, чтоб за задницу кто-то их хватал, некому гавкнуть на них, - отмечает владелец «Тайгана».

Большая часть животных останется в Крыму навсегда. Но некоторых Олег Зубков обещал вернуть, когда ситуация нормализуется и зверинцы восстановят. В частности, ждут питомцев на острове Малый Потемкин в Херсонской области. Оттуда, кстати, в Крым вывезли и знаменитого енота, который успел стать мемом в интернете.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В крымском парке «Тайган» львица, эвакуированная из Мариуполя, родила тройню

Хищница облизала свое потомство и покормила молоком (подробнее)

Из Донецкого зоопарка в крымский парк львов «Тайган» вывезли еще одну партию животных

Ламы, муфлоны и обезьяны обживаются в новых вольерах (подробнее)