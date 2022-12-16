В Крыму житель Смоленской области отделался условным сроком за вымогательство у супруги 100 млн рублей несуществующего долга

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии перед судом предстал 33-летний житель Смоленской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, мужчина признан виновным в умышленном причинении супруге тяжкого вреда здоровью и вымогательстве у нее 100 млн рублей.

– В суде установлено, что подсудимый с января по июнь 2018 года, находясь в одном из домов, расположенных в поселке Коктебель, неоднократно избивал свою супругу, причиняя ей различные повреждения, включая переломы ребер, – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина несколько раз ударил супругу по лицу и заставил ее написать расписку о получении в долг 100 млн рублей, которые он на самом деле не передавал. Осенью того же года он пошел с этой распиской в суд, намереваясь взыскать «долг».

Феодосийский районный суд приговорил смолянина к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре РК.

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