Уполномоченный по правам ребенка при президенте подключилась к истории со спорной опекой над годовалой крымчанкой: отца девочки проверят на судимость за эксплуатацию детей

Пока девочка остается у опекунов. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Дело о спорной опеке над годовалой малышкой в Симферополе сдвинулось в мертвой точки. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова- Белова инициировала проверку судимостей отца девочки, которому решением суда опекуны должны передать ребенка.

Напомним, двухмесячную Настю отправили в детдом после смерти матери. В графе об отцовстве свидетельства о рождении стоял прочерк, родственники девочки не объявлялись, поэтому малышку передали на удочерение. Ее опекунами стала молодая семья Юлии и Юрия Никулиных из Симферополя.

Спустя несколько месяцев после получения статуса опекунов, суд официально признал Никулиных приемным родителями. Однако в тот же день Департамент по делам детей администрации Симферополя выдал постановление, которым признал биологическим отцом девочки местного жителя по имени Роман. Мужчина заявил о себе совершенно неожиданно, предоставив доказательства, что проживал с мамой девочки до ее рождения - медицинские справки и показания свидетелей. По закону экспертиза ДНК для подтверждения родства в данном случае не потребовалась.

На основании этого суд отозвал опекунство у Юлии Никулиной и постановил передать девочку отцу. Этот вердикт симферопольская семья сейчас всячески оспаривает. Никулины считают, что признанный родителем малышки мужчина может быть опасен для девочки. Оказалось, что Роман имеет судимость по статье о наркотиках, к тому же часто выпивает. Сам он в разговоре с КП-Крым признавался, что не злоупотребляет, а пьет, просто потому что живет один. Но обещает измениться, когда в его доме появится ребенок.

Никулины тем временем подали исковое заявление с требованием ограничить мужчину в родительских правах. По словам Юлии, Роман практически не интересуется ребенком, и звонил только раз, чтобы поздравить девочку с днем рождения. (Пока идут суды малышка остается в приемной семье, забирать ее Роман не спешит).

Ребенок активно познает окружающий мир и, по словам приемных родителей, дружит с котом. Фото: Юлия Никулина /Вконтакте

РЕАКЦИЯ ОМБУСМЕНА

Как отметили в аппарате детского омбудсмена России, родители (или один из них) могут быть лишены родительски прав, если они являются больными алкоголизмом или наркоманией. Такую возможность предусматривает статья 69 Семейного кодекса РФ. Однако заболевания должны быть подтверждены медицинскими документами, а решение принимает суд.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка направила запрос в орган опеки Симферополя, где должны вплотную «заняться» вредными привычками Романа, и в прокуратуру Крыма, которой предстоит выяснить все о судимостях мужчины.

- Сообщаем, что для решения вопроса об инициировании подачи искового заявления об ограничении родительских прав Романа Р., направлен запрос в Департамент по делам детей администрации Симферополя. С целью проверки информации о судимостях Романа Р. за уголовные преступления, связанные с наркотиками, а также с эксплуатацией детей, Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру республики Крым,- говорится в ответе аппарата детского омбудсмена РФ на имя Юлии Никулиной, текст которого есть в распоряжении редакции.

ДЕЛО ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ

Интерес вызывает информация о судимости отца девочки по статье об эксплуатации детей. Как следует из документов Центрального районного суда Симферополя, которые удалось отыскать КП-Крым, Роман Р. ранее был осужден по ч.2 ст.150 УК Украины – «эксплуатация ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством разрешается трудоустройство, путем использования его труда». Сам мужчина утверждает, что это неправда.

- Такого у меня не было тысячу процентов! Это их [Никулиных] адвокат что-то выдумал. Я им сказал, делайте запрос и что хотите, приносите документы, у меня такого не было. За наркотики было, а за детей я в первый раз от них услышал, - сказал Роман КП-Крым.

Также мужчина рассказал, что не знает и о судимости за кражу, которая тоже фигурирует в документах суда (по ч.2 ст.185 УК Украины мужчина был приговорен к 3,1 году лишения свободы).

Чтобы содержать дочку, Роман будет сдавать в аренду часть дома. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сейчас Роман пытается подать встречный иск в отношении Никулиных. Поданные им документы суд, как оказалось, не принял из-за неточностей, и потребовал переписать заявление.

Напомним, ранее мужчина рассказал, что уже подготовил дом к приезду дочки и делает ремонт в той его части, которую планирует сдавать в аренду. Помогать воспитывать девочку, как уверяет Роман, будет бабушка, которая уже является опекуном двух братьев Насти от первого брака матери.

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