Верховный суд Крыма оставил в силе приговор в отношении лжесотрудника ФСБ, обворовавшего граждан на 3,4 млн рублей

Мужчину задержали с поличным в момент получения очередной взятки Фото: Архив "КП"

Верховный суд Крыма оставил в силе приговор в отношении мужчины, который под видом сотрудника ФСБ украл у жителей республики около трех миллионов рублей.

- Житель Белогорска представлялся якобы действующим сотрудником федеральной службы безопасности и обещал потерпевшим поспособствовать в получении ими жилья по программе помощи депортированным гражданам, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Деньгами, которые передавали потерпевшие, мужчина распорядился по своему усмотрению. Одна из женщин таким образом лишилась более 1,5 миллиона рублей, 150 тысяч из которых должны были поспособствовать ее назначению на должность врача ведомственной поликлиники ФСБ в Симферополе.

Еще 1,5 миллиона рублей злоумышленник выманил у второй потерпевший, и еще 300 тысяч рублей - у одного мужчины, которому он пообещал помочь с жильем, пока тот проходит военную службу по контракту.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Также были полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

- При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционной жалобы и мнение прокурора, определил оставить без изменения приговор Киевского районного суда Симферополя, - заключили в пресс-службе.

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