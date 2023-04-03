Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 апреля 2023 12:10

Семья Никулиных, отстаивающая право воспитывать годовалую крымчанку, получила временное опекунство

Биологический отец девочки, судимый за наркотики, добивался передачи ребенка ему
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Семья Никулиных воспитывает малышку уже больше года. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Семья Никулиных воспитывает малышку уже больше года. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В Симферополе семья Никулиных, которая уже год отстаивает свое право воспитывать годовалую малышку из детского дома, все-таки получила временную опеку над девочкой. Об этом КП-Крым сообщила Юлия Никулина.

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

Напомним, Юлия и Юрий Никулины усыновила маленькую Настю в начале прошлого года. Девочка попала в детдом, когда ей было чуть больше месяца. Мама малышки умерла, а отец, данных о котором не было в свидетельстве о рождении, не появлялся. Поэтому малышку и отправили в приют.

Оттуда Настю забрала семейная пара. Никулины, давно мечтавшие о ребенке, не могут иметь своих детей. Перед тем как забрать из детдома кроху, они прошли десятки медицинских комиссий, проверок и даже курсы будущих родителей, однако стать законными представителями девочки так и не смогли. Спустя несколько месяцев после начала опекунства, объявился биологический отец девочки. Мужчина заявил о своих правах на дочь в начале апреля прошлого года - в день, когда суд вынес постановление о признании Никулиных приемными родителями.

40-летний Роман. Р сумел доказать свое кровное родство с малышкой и орган опеки администрации Симферополя вписал его в свидетельство о рождении. В связи с этим у Никулиных отозвали опекунство и постановили передать ребенка отцу.

Супруги с этим не согласились и подали в суд на решение администрации. Но ни судья, ни прокуратура, куда обратились Никулины, в действиях опеки нарушений не нашли. Согласно Семейному кодексу, признать мужчину отцом, действительно, можно без теста ДНК. Для этого достаточно лишь показаний свидетелей и пары медицинских справок. Все это и предоставил опеке Роман.

Никулины получили временное опекунство над малышкой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Никулины получили временное опекунство над малышкой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Переживаний опекунам добавила судимость Романа по статье, связанной с наркотиками и его пристрастие к алкоголю. Семья Никулиных уверена, что находится рядом с таким отцом ребенку небезопасно. Сам Роман в разговоре с корреспондентом КП-Крым признал, что нередко выпивает, однако делает он это лишь потому, что живет один. Но готов бросить пагубную привычку, как только в доме появится ребенок.

«НЕ ВИДЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАССТРАИВАТЬСЯ»

С требованием вернуть ему дочь мужчина подал иск в Киевский райсуд Симферополя. Но судья не согласился с доводами Романа о том, что с ним ребенку будет лучше, и отказал в удовлетворении иска. Причем мужчина, как сам он признался корреспонденту КП-Крым, пришел на заседание после порции изрядного выпитого накануне спиртного. Из-за запаха перегара его отправили на освидетельствование на алкоголь и заставили «дышать в трубочку».

Таким образом, согласно решению суда, малышка по закону должна была снова отправиться в детдом. Ни у Никулиных, ни у внезапно появившегося отца не было законных прав на ребенка. Чтобы этого не произошло, Роман согласился дать временную опеку супругам, которые уже больше года воспитывают его дочь. Однако в какой-то момент мужчина в очередной раз перестал выходить на связь.

- Пока я с Никулиными не связывался. Я ремонты квартир делаю, работы много. Но лучше пусть она у них посидит, чем в этом детдоме. Сами они [Никулины] мне не звонили,- рассказал Роман КП-Крым.

Видеться с дочкой у мужчины пока желания нет. Говорит, слишком тяжело для него.

- Ко мне приходили из полиции, спрашивали, почему, мол, не видишься с дочкой. Я сказал, что сам этого не хочу. Не хочу лишний раз расстраиваться… А помощь я Юлии [Никулиной] предлагал. Но она отказалась, говорит, что у них все есть, - поделился мужчина.

С решением суда Роман не согласен. По его словам, он готовится подавать апелляцию.

Роман живет один и делает ремонт в доме.

Роман живет один и делает ремонт в доме.

Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВРЕМЕННОЕ ОПЕКУНСТВО И ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Семья Никулиных тем временем все-таки получила временное опекунство над девочкой. Орган опеки принял такое решение, учитывая, что до вступления решения суда в силу, у девочки должны быть законные представители, в той же детской поликлинике.

- Впереди еще долгий путь. Но уже две недели я могу спать и смеяться. Вчера мне сказали: сразу видно, что у счастливых родителей счастливый ребенок, это видно по глазам. И это значит, что мы все делаем правильно, - написала Юлия Никулина у себя на страничке в социальной сети.

Между тем молодая женщина отметила, что написала заявление в полицию с просьбой привлечь Романа к административной ответственности за уклонение от родительских обязанностей.

- Гражданин так сильно хотел стать отцом, что ничего не сделал для ребенка за целый год. Две встречи по нашей инициативе и пара звонков с вопросом «как дела у малышки?» даже считать не стоит. Он до сих пор считает, что способен воспитывать ребенка. И идти нам на встречу не намерен. Поэтому такие действия от нас, - пояснила Юлия.

Никулины уверены, что смогут отстоять право воспитывать маленькую Настю и станут ее законными родителями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Годовалая крымчанка, которую пытаются забрать из приемной семьи, рискует вновь оказаться в детдоме: суд отказался передать ее отцу, отсидевшему за наркотики

Чтобы ребенка не отправили в детдом, мужчина должен дать временное опекунство семье, у которой находится (подробнее)

Отец годовалой крымчанки, которую хотят забрать из приемной семьи, готов отдать ребенка на воспитание чужой бабушке

Есть вероятность, что Лиза может попасть в детдом (подробнее)

«Мне предлагали деньги, чтобы я от нее отказался»: отец 11-месячной крымчанки, которую забирают из приемной семьи, рассказал, почему борется за дочь

Роман собирается жить на деньги от сдачи жилья в аренду (подробнее)

КАРТИНА ДНЯСкандал из-за удочерения юной крымчанки