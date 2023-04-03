Семья Никулиных, отстаивающая право воспитывать годовалую крымчанку, получила временное опекунство

Семья Никулиных воспитывает малышку уже больше года. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В Симферополе семья Никулиных, которая уже год отстаивает свое право воспитывать годовалую малышку из детского дома, все-таки получила временную опеку над девочкой. Об этом КП-Крым сообщила Юлия Никулина.

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

Напомним, Юлия и Юрий Никулины усыновила маленькую Настю в начале прошлого года. Девочка попала в детдом, когда ей было чуть больше месяца. Мама малышки умерла, а отец, данных о котором не было в свидетельстве о рождении, не появлялся. Поэтому малышку и отправили в приют.

Оттуда Настю забрала семейная пара. Никулины, давно мечтавшие о ребенке, не могут иметь своих детей. Перед тем как забрать из детдома кроху, они прошли десятки медицинских комиссий, проверок и даже курсы будущих родителей, однако стать законными представителями девочки так и не смогли. Спустя несколько месяцев после начала опекунства, объявился биологический отец девочки. Мужчина заявил о своих правах на дочь в начале апреля прошлого года - в день, когда суд вынес постановление о признании Никулиных приемными родителями.

40-летний Роман. Р сумел доказать свое кровное родство с малышкой и орган опеки администрации Симферополя вписал его в свидетельство о рождении. В связи с этим у Никулиных отозвали опекунство и постановили передать ребенка отцу.

Супруги с этим не согласились и подали в суд на решение администрации. Но ни судья, ни прокуратура, куда обратились Никулины, в действиях опеки нарушений не нашли. Согласно Семейному кодексу, признать мужчину отцом, действительно, можно без теста ДНК. Для этого достаточно лишь показаний свидетелей и пары медицинских справок. Все это и предоставил опеке Роман.

Никулины получили временное опекунство над малышкой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Переживаний опекунам добавила судимость Романа по статье, связанной с наркотиками и его пристрастие к алкоголю. Семья Никулиных уверена, что находится рядом с таким отцом ребенку небезопасно. Сам Роман в разговоре с корреспондентом КП-Крым признал, что нередко выпивает, однако делает он это лишь потому, что живет один. Но готов бросить пагубную привычку, как только в доме появится ребенок.

«НЕ ВИДЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАССТРАИВАТЬСЯ»

С требованием вернуть ему дочь мужчина подал иск в Киевский райсуд Симферополя. Но судья не согласился с доводами Романа о том, что с ним ребенку будет лучше, и отказал в удовлетворении иска. Причем мужчина, как сам он признался корреспонденту КП-Крым, пришел на заседание после порции изрядного выпитого накануне спиртного. Из-за запаха перегара его отправили на освидетельствование на алкоголь и заставили «дышать в трубочку».

Таким образом, согласно решению суда, малышка по закону должна была снова отправиться в детдом. Ни у Никулиных, ни у внезапно появившегося отца не было законных прав на ребенка. Чтобы этого не произошло, Роман согласился дать временную опеку супругам, которые уже больше года воспитывают его дочь. Однако в какой-то момент мужчина в очередной раз перестал выходить на связь.

- Пока я с Никулиными не связывался. Я ремонты квартир делаю, работы много. Но лучше пусть она у них посидит, чем в этом детдоме. Сами они [Никулины] мне не звонили,- рассказал Роман КП-Крым.

Видеться с дочкой у мужчины пока желания нет. Говорит, слишком тяжело для него.

- Ко мне приходили из полиции, спрашивали, почему, мол, не видишься с дочкой. Я сказал, что сам этого не хочу. Не хочу лишний раз расстраиваться… А помощь я Юлии [Никулиной] предлагал. Но она отказалась, говорит, что у них все есть, - поделился мужчина.

С решением суда Роман не согласен. По его словам, он готовится подавать апелляцию.

Роман живет один и делает ремонт в доме. Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВРЕМЕННОЕ ОПЕКУНСТВО И ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Семья Никулиных тем временем все-таки получила временное опекунство над девочкой. Орган опеки принял такое решение, учитывая, что до вступления решения суда в силу, у девочки должны быть законные представители, в той же детской поликлинике.

- Впереди еще долгий путь. Но уже две недели я могу спать и смеяться. Вчера мне сказали: сразу видно, что у счастливых родителей счастливый ребенок, это видно по глазам. И это значит, что мы все делаем правильно, - написала Юлия Никулина у себя на страничке в социальной сети.

Между тем молодая женщина отметила, что написала заявление в полицию с просьбой привлечь Романа к административной ответственности за уклонение от родительских обязанностей.

- Гражданин так сильно хотел стать отцом, что ничего не сделал для ребенка за целый год. Две встречи по нашей инициативе и пара звонков с вопросом «как дела у малышки?» даже считать не стоит. Он до сих пор считает, что способен воспитывать ребенка. И идти нам на встречу не намерен. Поэтому такие действия от нас, - пояснила Юлия.

Никулины уверены, что смогут отстоять право воспитывать маленькую Настю и станут ее законными родителями.

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