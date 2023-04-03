История с попыткой похищения детей в Крыму, взбудоражившая соцсети, оказалась вымыслом

О попытке похищения родители мальчиков сообщили в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму двое подростков 9 и 12 лет выдумали историю с попыткой похищения и теперь в этом глубоко раскаиваются. Все произошло в конце прошлой недели. В соцсетях появилось сообщение обеспокоенной мамы мальчиков, которая сообщила, что за ее детьми, ехавшими в маршрутке, следил «лысый мужчина». Он же вместе с напарником якобы пытался усадить братьев в машину, но они вырвались и спрятались в камышах.

- Мальчиков по улице Молочной напротив конезавода пытались затащить в машину Lada серого цвета. Один мужчина лысый, второго не запомнили. Слава богу, им удалось убежать…Этот мужчина следит за детьми в автобусе и выходит на конечной, - такое сообщение опубликовала в группе поселка Мирное под Симферополем испуганная мама ребят.

Родители вызвали полицию, а соседи стали спешно пересматривать записи с камер видеонаблюдения, пытаясь обнаружить ту самую серую Lada, на которой детей преследовали неизвестные мужчины. На уши был поднят весь поселок Мирное.

- Не оставайтесь в стороне! Это наше село Мирное, и оно должно оправдывать свое название. А значит это наша с вами общая проблема, которую нужно решать сообща, - жители поселка проявили сознательность и готовы были чуть ли не голыми руками хватать преступников.

Однако история с попыткой похищения оказалась выдумкой. Увидев, как засуетились взрослые, школьники во всем признались.

- Данная информация была ложная. Мальчишки соврали, - рассказала «КП-Крым» мама мальчиков.

Зачем ребята решили придумать эту историю, женщина не ответила. Зато весь поселок доказал, что своих в обиду не даст.

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