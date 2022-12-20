Систему Северо-Крымского канала будут ремонтировать

Общая протяженность тракта водоподачи составляет 217 км Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году на ремонт и модернизацию систем водоснабжения из бюджета Крыма выделят 420 миллионов рублей. Для системного решения проблем с централизованной подачей воды средств нужно в десять раз больше, не говоря уже о ремонте Северо-Крымского канала.

«Реконструкция будет не всего Северо-Крымского канала целиком и сразу, - рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Есть постановление Совмина Республики Крым о госпрограмме водохозяйственного комплекса. Программа действующая, поэтому в первую очередь работа Государственного комитета по водному хозяйству и его подведомственных организаций будет связана с реализацией существующих программ. В процессе их выполнения какие-то действия по реконструкции, модернизации, совершенствованию и техническому переоснащению, надеемся, будет реализовано в ближайшие несколько лет. То, что подведомственно республике в системе Северо-Крымского канала. А то, что относится к водопользователям или муниципальным образованиям, скорее всего, будет модернизировано за счет инвесторов. Планы такие уже есть, крупные сельхозпроизводители уже планируют расширение, восстановление и реконструкцию системы ирригации на орошаемых землях».

В бюджете 2023 года на поддержку мелиоративного комплекса запланировали 136 миллионов рублей против 17 миллионов этого года. Аграрии рассчитывают увеличить посевные площади под полив до 48 тысяч га с компенсацией части затрат на мелиорацию и дождевальную технику. Отводные каналы на поля нужно не просто чистить – систему подъемных механизмов и затворов нужно полностью менять. Текущий ремонт Северо-Крымского канала проводили ежегодно несмотря на «водную блокаду» со стороны Украины. Его русло использовали для переброски воды из подземных источников на севере полуострова в сторону Феодосии и Керчи. Теперь для транспортировки воды ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» строит закрытый водовод. Он проложен под землей на глубине от 1,5 до 8 метров, параллельно трассе Северо-Крымского канала. Вода, добытая из трех водозаборов – Неженского, Просторненского, Новогригорьевского - предназначена только для питьевых нужд, и если понадобится разделить подачу воды населению и на поля, это можно сделать без особых усилий: бытовым потребителям пойдет вода артезианская, сельхозпроизводителям – днепровская.

- По контракту мы должны завершить работы в конце 2024 года, и мы к этому стремимся, - заверил КП-Крым директор филиала фирмы-подрядчика «ОЭК-ГТ» Марк Луньков. - Я думаю, что это сделать реально. В этом году по поручению Минэкономразвития РФ мы закончили сбросную камеру в канал в районе Владиславовки. Это промежуточный этап, пока весь тракт не заработает. Общая готовность объекта в настоящий момент. Составляет 70%. Уложена почти вся труба, осталось около 5 км в направлении Керчи. Сейчас ищем отечественного производителя насосного оборудования, чтобы он выполнил наш заказ для насосных станций. До тех пор трактом можно пользоваться для переброски воды без русла канала на 67 км вплоть до Кировского района. По окончании работ водоснабжение потребителей можно переключить на тракт, а канал отправить на ремонт.

Общая протяженность тракта водоподачи составляет 217 км. Он способен перекачивать с севера на восток полуострова 195 тысяч кубометров воды в сутки – 106 тысяч для нужд Феодосии, Коктебеля, Судака, и 89 тысяч для потребителей Керчи и Ленинского района.