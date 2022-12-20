«Не дай Бог на дороге ее встретить»: в Балаклаве автоледи протаранила две машины, пытаясь припарковаться, чем вызвала гнев в соцсетях

Как женщина с такими "навыками" вождения вообще смогла получить права, остается загадкой. Фото: скриншот из видео

В предместье Севастополя женщина за рулем продемонстрировала «прекрасные» навыки вождения, пытаясь припарковаться в одном из дворов. Видеозапись «мастерства» автоледи набирает популярность в пабликах полуострова.

Местные жители опознали на видео двор на улице Новикова в Балаклаве. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как сначала водитель кроссовера с 47-м регионом (Ленинградская область) пытается сдать назад и врезается в иномарку, припаркованную у стены дома. Когда «шумахер» выходит из автомобиля, оказывается, что за рулем женщина.

Судя по всему, припарковаться автовладелице при этом помогал ребенок - сын или внук, однако, от столкновения это не спасло. Растерянный штурман лишь пожимает плечами, когда женщина выходит из автомобиля и осматривается.

Но это еще не все: перед тем, как выйти из машины, женщина забывает поставить своего железного коня на ручник. В результате кроссовер катится вперед, и врезается в ни в чем не повинную малолитражку Nissan.

За происходящим сначала наблюдает водитель машины Renault, который, видимо, тоже хочет припарковаться. Но «мастерство» женщины заставляет его от греха подальше поискать себе другое место.

Видео заканчивается тривиально - три разбитых автомобиля, а парковка так и не удалась.

КУПИЛА ПРАВА?

В социальных сетях крымчане и севастопольцы негодуют: как женщина вообще получила водительское удостоверение?

- Такому водителю даже самокат страшно доверить!

- Не дай Бог на дороге ее встретить. Из-за таких «мастеров» потом нормальные водители страдают.

- Права купила, а ездить не купила - пишут пользователи соцсетей.

С последним комментарием согласился инструктор по контраварийной подготовке, профессиональный спортсмен, многократный призер соревнований по автокроссу и автоспринту Иван Тимошенко. Посмотрев видео, автоэксперт пришел к выводу, что женщина совершенно не чувствует автомобиль и не понимает его габаритов.

- Судя по региону, машина из Ленинградской области, но я сомневаюсь, что женщина проехала бы такое расстояние до Крыма самостоятельно. Так что она либо взяла машину у мужа-друзей-родственников, либо купила ее недавно. И права, скорее всего, тоже купила, - говорит Иван Тимошенко, - Припарковаться - это одно. Но она по сути даже не понимала, что нужно сделать.

Инструктор также предположил, что женщина запаниковала, когда врезалась в первое авто, и поэтому забыла поставить машину на ручник.

- Еще в автошколе говорят: автомобиль - средство повышенной опасности. Водитель никогда не должен об этом забывать.

Как добавил Иван Тимошенко, если автоледи планирует и дальше находиться в рядах автомобилистов, то ей следует заново (или впервые) пройти курсы вождения. Иначе в следующий раз она может стать виновником гораздо более страшной аварии.

В пресс-службе МВД Севастополя «Комсомолке» сообщили, что знают об этом случае, но обращений в полицию по данному поводу не поступало.

- Подобных ДТП не было зарегистрировано, - уточнили там.

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