«Буквально собирали по квартирам»: владелец парка «Тайган» вывез из Херсонщины в Крым еще 70 животных, включая крокодила

Крокодила, от которго пытался избавиться пляжный фотограф в Каховке, привезли в "Тайган". Фото: скриншот из видео/ Блог Олега Зубкова.

Владелец крымского парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков продолжает вывозить из Херсонской области животных, попавших в зону обстрела. После эвакуации в Крым питомцев их херсонского зоопарка, к предпринимателю снова обратились за помощью местные власти. На этот раз вывезти в безопасное место нужно было животных из разрушенного зооуголка на набережной Каховки.

- Там сейчас стреляют, и всех животных разобрали местные жители. Мы их буквально по квартирам собирали,- рассказал «Комсомолке» Олег Зубков.

Среди вывезенных животных – молодой крокодил. Его собирался выпустить в канал местный фотограф. Спас рептилию проходивший мимо мужчина.

- Фотограф раньше с ним ходил по пляжу. Но теперь решил выбросить его. Муж увидел. Говорит: что ж вы делаете, он же сначала кого-то цапнет, а потом сам сдохнет! Мне сначала его обещали ребята из Москвы забрать. Но потом не стали заморачиваться с документами и дорогой,- рассказала женщина, в семье которой крокодила выхаживали три месяца.

Рептилию в семье назвали Барсиком. Когда увидели на местном сайте информацию о вывезенных в Крым животных из Херсона, стали искать контакты Олега Зубкова. В общей сложности в «Тайган» и «Сказку» эвакуировали порядка 70 братьев наших меньших.

Эта семья не побоялась забрать рептилию к себе. Фото: скриншот из видео/Блог Олега Зубкова.

- Все доехали хорошо, и беременная коза, и нутрии. Сегодня всех животных поставили на карантин, - рассказал Олег Зубков.- Это прежде всего животные из Клуба юных натуралистов в Каховке: камерунские козы, носухи, черепахи. Также привезли крокодила, четырех патагонских мар - это такие южноамериканские животные, что-то между зайцем и кенгуру, пятьдесят попугайчиков.

В Херсонскую область команда Олега Зубкова, рискуя жизнью, ездит без группы сопровождения. Это фактически линия соприкосновения – здесь без конца блокпосты и нет встречных машин, рассказывает предприниматель в своем интернет-блоге. Перед каждой поездкой владельцу зоопарков приходится брать разрешение с фиксированной датой в Белогорском районном суде, где все еще продолжаются слушания дел по разным искам против него. Не за горами и следующая поездка. На этот раз вывозить животных, вероятно, придется из Донецкой области.

- Сейчас мне звонят и пишут, что в Докучаевске Донецкой области страдают и гибнут животные от обстрелов. Тоже, очевидно, нужно будет ехать и забирать их. Если местные органы власти дадут распоряжение, значит будем вывозить и оттуда, - рассказал Зубков КП-Крым.

Тот самый енот, которого Олег Зубков вывез из Херсона. Фото: скриншот из видео

Напомним, в начале ноября из Херсона в парк львов «Тайган» экстренно вывезли 18 животных. Самым популярным из них стал енот, снискавший славу в соцсетях и ставший героем многочисленных мемов. В Крыму пушистый зверек акклиматизировался и даже поправился перед зимой.

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