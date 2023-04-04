Спасенная подростками в Ялте слепая собака оказалась псом Михеем, страдающим ожирением

Спасенная дворняга Принцесса оказалась псом Михеем. Фото: Ирина Олейниченко/Вконтакте

История слепой собаки, которую ялтинские подростки вытащили из холодного февральского моря, получила неожиданное продолжение. Спасенное животное оказалось не девочкой, как многие думали, а страдающим ожирением мальчиком по кличке Михей.

Напомним, история со спасением произошла в конце февраля. Прогуливаясь по набережной Ялты, двое подростков заметили толпу зевак, собравшихся у пирса. Подойдя ближе, 15-летний Саша и его 18-летний друг Артур увидели, что в море, изнемогая от усталости, барахтается бездомная слепая собака. Ее часто видели на набережной, она брала еду с рук и давала себя погладить. Но как животное оказалось в ледяной воде, так и осталось загадкой.

Недолго думая, парни скинули с себя куртки и прыгнули в воду. Как потом признались, море оказалось гораздо холоднее, чем они думали. У ребят немели ноги и было трудно дышать, но все же им удалось привязать к собаке веревку и с помощью мужчин на берегу оттащить ее к яхте.

За неравнодушие, смелость и решительность подростков поблагодарила мэр Ялты Янина Павленко. А спасенной дворняге волонтеры решили найти дом. Перед этим собаку отвезли к ветеринару.

За спасение тонущей собаки мэр Ялты лично поблагодарила 15-летнего Александра Ерогова. Фото: Янина Павленко/Tg

В ветклинике-то и выяснилось, что особь с набережной совсем не Принцесса, как ее звали местные жители.

- Оказалось, что это мальчик, назвали Михей. С мягкими уговорами удалось надеть ошейник, но до машины пришлось нести этого барина, так как сам идти отказывался! Пес кастрированный, весит 30 килограммов, - рассказала у себя на странице в соцсети Ирина Олейниченко, женщина, которая решила продолжить «цепочку добра» для спасенного животного.

Идти к ветеринару пес тоже отказывался. Поэтому и в клинику его пришлось нести на руках. Оказалось, что у Михея ожирение, оттого и ходит тяжело, с осторожностью становясь на лапы. Да еще и со зрением проблемы: один глаз не видит полностью из-за катаракты, другой - частично.

- Все это не возраст, а последствия травмы. Михея сбивала машина, - рассказала женщина.

Пес любит "почесушки" и поспать. Фото: Марина Ливтинова/Вконтакте

Ирина взяла Михея на передержку. Говорит, как зашел в дом, так два дня спал.

- Песель совсем беспроблемный. Поел немного и опять на боковую. Очень любит почесушки, любит, когда его расчесывают, и ходит следом как хвостик. Вообще очень прикольный пес, с особенным взглядом и неким шармом, - отмечает женщина.

Этот «шарм» семилетней дворняге придает кровь породистых собак. Михей - помесь бультерьера и, вероятно, болонки. Но хозяин ему пока так и не нашелся.

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