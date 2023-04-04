В Никитском ботаническом саду открылся «Парад тюльпанов»: зацвели 150 сортов

В полном цвету – 100 сортов, еще 50 только распускаются
Фото: Юрий ЮГАНСОН
В Никитском ботаническом саду официально началась ежегодная выставка «Парад тюльпанов». На 3500 квадратных метрах выставочной площадки сейчас цветет 150 сортов из более 200 высаженных.
- В стадии массового цветения, так сказать, в полном цвету – 100 сортов, еще 50 сортов только распускаются, остальные зацветут чуть позже, - рассказала «КП – Крым» заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
«Сabannа» - единственная новинка группы попугайных тюльпанов
Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО
На выставке в этом году представлено 45 новинок различных сортов.
- Поражает своей окраской сорт «Сabannа» - единственная новинка группы попугайных тюльпанов, названных так из-за лепестков, которые напоминают птичьи перья. Вначале это были светло зеленые цветы, а затем постепенно лепестки окрасились в розовые оттенки, - поделилась своими впечатлениями Вера Зыкова.
В первый день выставки в Никитском ботаническом саду уже собрались посетители
Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО
По мнению специалиста, также яркая новинка есть и среди лилиецветных тюльпанов – это «Королева Рания», названная в честь королевы Иордании.
«Парад тюльпанов» продлится до майских праздников.
Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО
Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Фото: Виталий ПАРУБОВ