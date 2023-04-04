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Общество4 апреля 2023 12:40

В Никитском ботаническом саду открылся «Парад тюльпанов»: зацвели 150 сортов

На ЮБК в Крыму 4 апреля открылась выставка «Парад тюльпанов»
Виктория ШЕВЧЕНКО
В полном цвету – 100 сортов, еще 50 только распускаются

В полном цвету – 100 сортов, еще 50 только распускаются

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Никитском ботаническом саду официально началась ежегодная выставка «Парад тюльпанов». На 3500 квадратных метрах выставочной площадки сейчас цветет 150 сортов из более 200 высаженных.

- В стадии массового цветения, так сказать, в полном цвету – 100 сортов, еще 50 сортов только распускаются, остальные зацветут чуть позже, - рассказала «КП – Крым» заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

«Сabannа» - единственная новинка группы попугайных тюльпанов

«Сabannа» - единственная новинка группы попугайных тюльпанов

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

На выставке в этом году представлено 45 новинок различных сортов.

- Поражает своей окраской сорт «Сabannа» - единственная новинка группы попугайных тюльпанов, названных так из-за лепестков, которые напоминают птичьи перья. Вначале это были светло зеленые цветы, а затем постепенно лепестки окрасились в розовые оттенки, - поделилась своими впечатлениями Вера Зыкова.

В первый день выставки в Никитском ботаническом саду уже собрались посетители

В первый день выставки в Никитском ботаническом саду уже собрались посетители

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

По мнению специалиста, также яркая новинка есть и среди лилиецветных тюльпанов – это «Королева Рания», названная в честь королевы Иордании.

«Парад тюльпанов» продлится до майских праздников.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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