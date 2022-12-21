Несмотря на экономию, в некоторых крымских городах все-таки потратились на новые ёлки: рассматриваем фото новогодних красавиц

Торжественное открытие новогодней елки в Симферополе 19 декабря 2022 года. Фото: Администрация города

Власти крымских городов в этом году, как известно, решили не тратиться на масштабные мероприятия к Новому году и сэкономить на праздничных украшениях.Специальная военная операция не располагает к этому, заявили чиновники. Но совсем без праздника детей оставлять не стали, ведь елки ставили даже во время Великой Отечественной. Поэтому из чуланов коммунальных предприятий достали прошлогодние игрушки, иллюминацию и улицы засияли яркими огнями. «Комсомолка» выяснила, где и какие елки зажгли в Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ

Огни на главной новогодней елке Крыма по традиции зажгли в День Святого Николая 19 декабря. Для детворы, как и обещали власти, в этот раз устроили небольшой, но все-таки праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами.

Новогоднюю красавицу украсили игрушками и иллюминацией прошлых лет. Сама елка тоже не новая. Но и старой ее не назовешь, ведь в 2020 году власти крымской столицы уже потратили на нее и новогодние украшения целых 100 миллионов рублей. Еще 25 миллионов израсходовали в 2021-м, чтобы обновить украшения.

В Симферополе не стали тратиться на новую елку и новогоднюю иллюминацию, их обновили еще год назад. Фото: администрация Симферополя

ЯЛТА

Сэкономить на новом декоре и салютах решили и в Ялте. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, экономия в целом должна составить порядка 30 миллионов рублей.

Между тем фейерверк по случаю Нового года в городе решил оплатить местный предприниматель. Сейчас на страничке Янины Павленко в telegram-канале идет голосование по этому поводу. Пока большинство проголосовавших (64%) считают, что салют в Ялте в новогоднюю ночь не нужен.

Новогодняя елка на набережной Ялты. Фото: Янина Павленко/Telegram

ЕВПАТОРИЯ

Совсем иная картина в Евпатории. Еще в ноябре стало известно, что на новогоднее декоративное освещение города власти выделили 39 миллионов рублей. Об этом шла речь в постановлении администрации об определении единого исполнителя по контракту, который предусматривает работы по благоустройству, а именно «монтаж элементов оформления иллюминации».

Позже в администрации пояснили, что речь не только о монтаже, но и закупке нового освещения. Украшения, по данным властей, не обновляли в городе несколько лет, а часть из них пришла в негодность.

Елка на Театральной пощади в Евпатории. Фото: Моя Евпатория/Telegram

КЕРЧЬ

С новой елкой встречать Новый год будут в Керчи. Местные власти сообщили, что предусмотрели ее покупку еще при формировании бюджета на 2022-й и тем более до решения ограничить траты в связи с СВО. Необходимость была вызвана износом старой конструкции. По данным некоторых СМИ, новое дерево и иллюминация обошлись бюджету в сумму порядка 8,5 миллионов рублей.

Новую елку в Керчи установили и на новом месте. Теперь она красуется в центре колоннады, которая появилась на площади Ленина этой осенью. Сверху на нее ниспадает балдахин из гирлянд, а рядом высажены живые сосны, украшенные разноцветными шарами. Местные жители отмечают, что это самая яркая новогодняя елка в городе за последние годы.

Керчь встретит Новый год с новой городской елкой. Фото: Юлия МАРКИНА

ФЕОДОСИЯ

Новую елку установили и в Феодосии. Ее закупку, по данным властей, также предусмотрели еще в конце прошлого года, а электронные торги прошли до объявления частичной мобилизации и принятия решения о сокращении расходов на новогодние украшения. Бюджету конструкция обошлась в пределах 3,5 миллионов рублей.

Установили елку на Привокзальной площади. Ее торжественное открытие состоялось с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводами и сладкими угощениями.

Новогодняя елка на Привокзальной площади в Феодосии. Фото: Подслушано в Феодосии/Вконтакте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: