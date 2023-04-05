Соцсети шокировало фото пьяных свиристелей в Крыму

Автор поста утверждает, что видел пьяных свиристелей в Симферополе. Фото: Подслушано Симферополь/Вконтакте

Свиристель - это небольшая птичка с хохолком, сродни воробью. У нее яркие перья на крыльях, а пение похоже на журчащую трель. Встретить их в Крыму большая редкость, так как свиристели - обитатели таежных широт. Но автор поста одного из крымских пабликов утверждает, что именно в Симферополе встретил лежащих на тротуаре маленьких свиристелей и предупредил, что птички живы, просто пьяны.

- Этo cвиpиcтeль, oни нaeлись зaбpoдившиx ягoд и пьяные спят. Oгpoмнaя пpocьбa нe yбивaть и нe кидaть иx в мycopкy, a пepeлoжить нa гaзoн или кyдa-нибyдь, гдe oни cмoгyт oчнyтьcя и yлeтeть, - говорится в посте.

Пьяные свиристели? Да еще и в Крыму! Удивлению пользователей нет предела. Птичек награждают весьма смачными комментариями, порой не всегда лестными.

- Переложите на газон пожалуйста и поставьте рядом пробочку с минералочкой.

- Какая минералка? Пиво наше всё!

- А можно геолокацию ягод?

«КП-Крым» обратилась за помощью к биологу КФУ им. Вернадского Сергею Иванову. По его словам, если в Крыму и есть свиристели, то кочующие, что же касается «пьяных» ягод, то на них сейчас не сезон.

- Это должны быть сладкие ягоды, которые осенью подгнивают и бродят. Сейчас они не сладкие. Этот вариант не подходит. Наркотические ягоды в Крыму тоже не произрастают. Разве что кто-то выставил на балкон такую «экзотику». Правда, есть полуядовитый тис ягодный, краснокнижное растение, которое растет у нас на центральной площади. Сложно сказать, вопросов больше, чем ответов, - рассказал Сергей Иванов.

Упасть замертво свиристели могли и от ядохимикатов, которыми опрыскали растущее рядом с ягодами растение. Но время для таких серьезных опрыскиваний, по словам ученого, еще не подошло.Тем не менее, как предположил биолог, «все может быть».

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