Торговали воздухом: двое крымчан продали несуществующие квартиры в Ялте на 88 миллионов

Потерпевшими по делу стали 65 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте двух жителей Крыма обвиняют в мошенничестве на сумму более 88 миллионов рублей, потерпевшими стали 65 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигуранты представлялись работниками одного из жилищно-строительных кооперативов. В течение четырех лет они заключали с людьми договоры о вступлении в организацию. Обвиняемые также получали деньги в качестве взносов на строительство домов.

– Злоумышленники обещали передать в дальнейшем гражданам квартиры в нескольких домах на территории Ялты, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, – отметили в прокуратуре.

Потерпевшими по делу стали 65 человек. Общая сумма ущерба превысила 88 миллионов рублей. Имущество обвиняемых арестовали.

– Потерпевшие граждане обратились в суды с исками о возврате денежных средств, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.