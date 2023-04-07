В Крыму для лисят устроили «ресторан» с видом на море. Рыжиков приручил местный житель

Лисята ужинают вместе с местными котами. Фото: Сергей Куталевский/Вконтакте

В живописном крымском поселке Новый Свет туристы прикормили лисят. Животные настолько привыкли к вкусняшкам, что еще долго выходили на дорогу, когда отдыхающие разъехались. Подкармливать малышей стал местный житель по имени Сергей. Лисята подросли, но по-прежнему ужинают по расписанию.

- Они выходили по вечерам на тропу. Что с ними было делать, не давить же. Я стал приносить им еду, воду. Теперь они приходят ко мне каждый вечер, - рассказал Сергей Куталевский «КП-Крым».

Каждого лисенка Сергей привил от бешенства. Брикеты с вакциной выдала городская ветеринарная служба Судака. Лисята проглотили их перед вечерней кормежкой. Теперь мужчина кормит их даже с рук. Позволяет подходить и бросать лакомство и отдыхающим.

Всем лисятам Сергей скормил специальные брикеты с вакциной от бешенства. Фото: Сергей Куталевский/Вконтакте

Лисят Сергей знает, как говорится, «в лицо». За эти полгода изучил их внешность, повадки и дал всем имена. Часто поужинать вместе с ними приходят и местные коты.

- Сейчас ко мне ежедневно приходят двое лисят - Маша и Гриша. Недавно появился третий - Федя. Но он бывает редко. Видимо, приходит позже, я его уже не дожидаюсь. Котов у меня еще пятеро. Три кошки и два кота. Но не все коты приходят есть туда, где лисята, - рассказывает крымчанин.

Такой «ресторан» для лисят Сергей открыл в Синей бухте еще в сентябре. С тех пор в меню в нем – куриные каркасы, шейки и размороженная рыба. Бывает, что лисята не прочь полакомиться и кошачьим кормом.

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