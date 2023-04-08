Фрагмент самой большой статуи и античные бюллетени для голосования: неожиданные находки археологов в Херсонесе

Высота статуи составляла не менее четырех метров. Фото: отдел развития музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок в Херсонесе обнаружили у входа в Свято-Владимирский собор. Об этом сообщил заведующий отделом «Городище и некрополь» музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниил Костромичев. По его словам, находка находилась на участке нетронутого слоя римского времени.

- Пропорции сохранившейся части позволяют предполагать, что рост изображенного персонажа равнялся четырем метрам. Обнаруженный фрагмент скульптуры на сегодняшний день является частью самой большой статуи из всех найденных в Херсонесе, отметил Костромичев.

Кроме того, перед западным входом в Свято-Владимирский собор археологи откопали погребальные сооружения средневековья. Их исследование позволит прояснить информацию о малоизвестном христианском храме, который находился на этом месте, рассказал Костромичев.

Древний водосток. Отдел развития музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Не менее ценными для специалистов стали найденная стена квартала №7 древнего Херсонеса, а также средневековые монеты, водостоки, водосборная цистерна и керамика античных времен.

- Среди обнаруженных черепков выделяются античные бюллетени для голосования, на которых высечены имена – Антиох, сын Эвклеса, и Андреас, сын Аикиоса, - рассказала научный сотрудник отдела античной истории Екатерина Лесная.

Также исследователи обнаружили прекрасно сохранившиеся фрагменты чернолаковой посуды и двуручный кувшин, относящийся к VIII IX векам.

Одна из найденных в водостоке средневековых монет. Фото: отдел развития музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Обнаруженные монеты, часть которых лежала в одном из трех водостоков, уже находятся на реставрации.

Чтобы исследовать весь участок и разгадать тайны истории древнего города, ученым понадобится еще несколько месяцев.

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