В крымском парке «Тайган» у вывезенных из Херсона енотов родились четыре малыша

Херсонские еноты в "Тайгане" дали потомство. Фото: пресс-служба парка львов "Тайган"

Четыре малыша родились у херсонских енотов, вывезенных в Крым прошлой осенью. Потомство дали сразу две пары. Не обошлось и без участия знаменитого енота, ставшего мемом в соцсетях. Напомним, во время эвакуации, животное сильно сопротивлялось, но директору парка львов «Тайган» Олегу Зубкову все же удалось поймать его за хвост.

- Сначала родились три енотика от одной мамы, потом еще один от другой. Тот знаменитый папа-енот в процессе тоже участвовал. Он как раз находится в вольере с одной из мам, - рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Малыши чувствуют себя хорошо и уже в мае будут бегать по вольеру. Фото: пресс-служба парка львов "Тайган"

Как отметил владелец «Тайгана» Олег Зубков, малыши чувствуют себя хорошо, о них заботятся родители.

- Им всего несколько дней. Они, конечно же, сосут молоко. Вот такие они пузатые, хорошие. Уже в мае они будут бегать по вольеру и активничать, - рассказал Олег Зубков в своем видеоблоге.

Малыши-енотики пополнили и без того немалую коллекцию этих животных в парке львов «Тайган». Олег Зубков признается: они очень нравятся посетителям. И детей, и взрослых забавляет, когда еноты тянутся к ним лапками и берут угощение.

- Было время, когда я буквально охотился за енотами. И очень дорого их покупали. Потому что не было ни носух, ни енотов в достаточном количестве. Сейчас их много. Они беспроблемные, всеядные, общительные, - рассказал Зубков.

Четверо малышей появились на свет от трех мам. Фото: пресс-служба парка львов "Тайган"

В то же время, как отметил владелец «Тайгана», еноты не единственные из вывезенных в Крым животных, кто дал потомство в парке львов. На днях малыши появились и у донецких муфлонов.

Напомним, в конце марта эвакуированная из зоопарка Мариуполя львица родила тройню. Перед поездкой животное пришлось усыпить. И шансы на то, что после наркоза плод в ее утробе не погибнет, не превышали десяти процентов. Однако судьба оказалась благосклонной и к маме, и малышам. За несколько часов львица родила трех здоровых львят.

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