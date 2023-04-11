66 килограммов мяса или полтонны сахара: что можно купить в Крыму на среднюю зарплату

По данным Крымстата, рост цен за год составил 3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму за последние пять лет выросла в полтора раза. Эти данные КП-Крым сообщили в региональном управлении государственной службы статистики. Таким образом, если в 2018 году на хлеб, крупы, яйца, мясо, молоко, рыбу и овощи крымчане в среднем тратили 4 103 рубля, то к концу 2022 года - уже 5623 рубля в расчете на одного человека. При этом по сравнению с прошлым годом рост цен, по данным статистики, составил всего 3%.

Дороже всех, как отмечают в Крымстате, продукты питания обходятся жителям Керчи. Им меньше всего повезло с логистикой – нередко поставщики сначала везут товары на оптовые базы в столицу Крыма и только потом отправляют по магазинам самой восточной части полуострова. Таким образом, на минимальный набор продуктов питания керчане тратят 5852 рубля, что на 229 рублей выше среднекрымских показателей. Самые дешевые продукты, по которым Крымстат ведет мониторинг, в Симферополе (5496 рублей за те же позиции, что в Керчи).

В плане стоимости минимального набора продуктов питания Крым лишь немного уступает соседнему Краснодарскому краю, где те же товары обходятся всего на 5 рублей дороже.

По данным Крымстата, в среднем крымчане покупают в месяц 91 килограмм картошки Фото: Александр ЖДАНОВ

91 КИЛОГРАММ КАРТОШКИ И 10 ЛИТРОВ ВОДКИ

Еще одна категория, которая дает представление о покупательской способности населения - фиксированный набор потребительских товаров и услуг. В него входит 83 наименования, как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте и услуги парикмахерской.

- В первую очередь в набор включены наиболее часто отмеченные специалистами территориальных органов государственной статистики товары и услуги, которым отдает предпочтение основная часть населения, - отметили в Крымстате.

Стоимость такого фиксированного набора за последние пять лет в Крыму повысилась на 38.9% (4,7 тысячи рублей) и сейчас составляет 19 846 тысяч рублей.

Согласно статистике, рядовые крымчане в год покупают 18,5 килограммов говядины (с косточкой) и около шести кило свинины, 16,3 килограмма курятины и 4 килограмма сосисок в расчете на человека.

Колбаса на столе у крымчан двух видов - вареная и полукопченая, по 4 килограмма каждой в год. Рыбы - 15 килограммов, сливочного масла – всего 2,6 килограмма, растительного - 12 литров.

В особом почете молоко - 144 литра в год, зато сметаны – всего 2,3 килограмма (столько же твердого сыра), творога чуть менее десяти кило.

Количество яиц, потребляемых в среднем крымчанами, составляет 18 десятков в год, белого хлеба - 30 килограммов. В списке также сахар-песок (40 кг на человека), рис (5 кг) и почти 11 кило пшена, 5, 9 килограммов вермишели и почти 91 килограмм картошки.

Есть в списке и алкоголь. 40-градусную водку в Крыму покупают по 10 литров в год.

Крымчане покупают в среднем 10 литров водки в год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА И 52 ПОХОДА В БАНЮ

А вот верхнюю одежду меняют не так часто. Новую куртку мужчины покупают раз в три года, новое демисезонное пальто женщины - раз в четыре года. При этом мужских носков в списке всего 8 пар, а женских колготок плотностью 20 DEN - всего пять.

Стирального порошка в год на человека приходится 6 килограммов, хозяйственного мыла 12 кусков по 200 граммов.

Курильщики покупают по 64 пачки сигарет с фильтром и 54 коробка спичек.

Холодильники и телевизоры крымчане меняют, как правило, раз в десять лет.

При этом бензина приобретается 115 литров, аспирина и анальгина - по три пачки.

Интересно, что в фиксированном наборе товаров и услуг Крымстата все еще значится «помывка в бане в общем отделении». Крымчане, по данным статистики, пользуются такой услугой 52 раза в год. 155 раз ездят в городских автобусах и шесть раз за год делают модельную стрижку.

Услуги бани в списке востребованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если рассмотреть основные виды продовольственных товаров в натуральном выражении, то в 2021 году на среднемесячный денежный доход населения в размере 26 357 рублей можно было купить 66 килограммов говядины (кроме бескостного мяса), 101 килограмм рыбы мороженной, 545 килограммов сахарного песка, 339 литров цельного молока, 684 килограмма муки пшеничной и 378 килограммов риса, - резюмировали в Крымстате.

Из непродовольственной группы товаров на среднюю зарплату в Крыму, по данным статистов, можно купить или четыре куртки, или 15 джемперов, или 509 литров бензина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выживу на МРОТ, никто ж не помрет?»: как корреспондент КП распределила 16 тысяч рублей на месяц

Пришлось питаться минтаем и геркулесом и ходить в библиотеку, чтобы скрасить досуг (подробнее)