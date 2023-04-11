В отделениях «Почты Крыма» появятся банковские терминалы с функцией выдачи наличных

Фото: Надежда ДАЦЮК

Терминалы крымского банка РНКБ начали устанавливать в почтовых отделениях. Началась реализация совместного проекта банка и ФГУП «Почта Крыма». Так, первый платежный терминал с функцией выдачи наличных появился в отделении почтовой связи в Симферополе по адресу улица Балаклавская, 68.

Теперь посетители этого отделения смогут оплачивать товары и услуги банковской картой. Кроме того, у них также будет возможность снимать до 5 тысяч рублей наличными для оплаты коммунальных услуг и для других потребностей.

Есть только одно условие: снять деньги в банковском терминале можно будет, если клиент купит любой товар или оплатит услугу в почтовом отделении. Размер потраченной суммы при этом неважен. При совершении покупки нужно сообщить кассиру о своем желании снять наличные деньги с карты.

- Проект реализуется в рамках стратегии Правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке Правительства Республики Крым и Правительства Севастополя, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Плодотворное сотрудничество банка с коллегами из ФГУП «Почта Крыма» и реализация совместного проекта обеспечит максимальную доступность финансовых услуг для жителей регионов, в том числе самых отдаленных населенных пунктов.

Директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь отметила, что внедрение технологии по выдаче наличных денег в отделениях почтовой связи важно для потребителей. Особенно для тех, кто находится в сельской местности. Жителям отдаленных населенных пунктов приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до ближайших банкоматов.

- Комплекс услуг, которые получают наши клиенты, с учетом оплаты коммунальных платежей и безналичной оплаты услуг и товаров, станет еще более комфортным и качественным, - отмечает Елена Принь.

В течение второго квартала текущего года планируется установить несколько десятков терминалов в отделениях почтовой связи.

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