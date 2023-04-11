Какой будет погода на Пасху в Крыму 16 апреля 2023

Пасхальная неделя будет прохладной в Крыму
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Впереди Пасха, а значит и длинные выходные, которые многие предпочитают проводить на природе. Однако в этом году погода не сильно побалует крымчан теплом. Прогноз погоды на Пасху в Крыму 16 апреля 2023 сделали синоптики.
Как рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, дискомфорта в погоду на праздник внесет неприятный северо-восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 15м/с, но в штормовой не перерастет.
- Никакой жары нет и не будет. Будет умеренная ветренная погода. 20 градусов тепла мы пока не прослеживаем, - рассказали в гидрометцентре.
По данным синоптиков, 15 и 16 апреля в Крыму будет без осадков. В Симферополе столбики термометров в субботу поднимутся до отметки +15+19 градусов, но уже в воскресенье не превысят 17 градусов со знаком плюс.
При этом до конца предпасхальной недели в Крыму ожидаются местами небольшие кратковременные дожди.
- С 12 по 14 апреля на полуострове сохранится однородная и не очень теплая погода. Температурный фон ночью +4+9 тепла, днем максимальные температуры +10+15 градусов. В Симферополе +13...+16, - рассказала Татьяна Любецкая.
Не принесет жару и следующая неделя. В гидрометцентре отмечают, что в эти дни будет даже прохладнее, чем на Пасху.
С 17 по 20 апреля максимальные дневные температуры воздуха в Симферополе составят +12...+13 градусов тепла.
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