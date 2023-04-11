Нет документов с рождения: 20-летняя крымчанка будет доказывать свое существование через суд

Зухра пытается через суд доказать свое существование и право на паспорт. Фото: Зухра Ахмедова

Шокирующая история о 20-летних брате и сестре, которые вынуждены доказывать свое существование из-за отсутствия каких-либо документов, обрастает новыми подробностями. Напомним, КП-Крым писала о Зухре и Шухрате Ахмедовых из Нижнегорского района, которых родители не стали регистрировать после рождения. Все, что есть у молодых людей, это справки из роддома, выданные в середине девяностых на имя матери. Соответственно ни свидетельств о рождении, ни тем более паспортов у Ахмедовых нет.

Будучи детьми, их взяли в школу по доброй воле директора, которая понимала необходимость образования, и даже сама пыталась помочь семье получить документы на детей. Но все было тщетно: мать выпивала, отец считал, что решить вопрос должна супруга. Так дети выросли и столкнулись с серьезными проблемами в обществе: ни обратиться к поликлинику, ни официально устроиться на работу, ни снять квартиру они не могут.

Заняться вопросом получения документов Зухра и Шухрат смогли только после того, как отпраздновали совершеннолетие. Но суд не принял их запрос: оплатить госпошлину от своего имени девушка не смогла - банковской карты и ИНН у нее, естественно, нет, да и адвокат, которого удалось нанять, не знала, как быть в данной ситуации. Проконсультировал крымчанку московский юрист, за помощью к которому обратилась «Комсомолка».

Из-за отсутствия документов 21-летний Шухрат вынужден подрабатывать на стройке. Фото: Шухрат Ахмедов/Вконтакте

После того, как все документы были оформлены верно, дело, судя по всему, сдвинулось с мертвой точки. По крайне мере, суд принял иск к рассмотрению. Однако и тут, по словам Зухры, возникли сложности. На первом же заседании выяснилось, что молодой женщине несколько лет назад удалось получить в МВД документ, подтверждающий личность. По нему Зухра записана под фамилией отца, хотя справка из роддома выдана на имя матери.

- В справке из роддома мамина фамилия, а я ношу папину, но она никак нигде не зарегистрирована. А я к ней привыкла, с детства считала себя Ахмедовой. И в школе аттестат мне на нее выдали, на нее же и установление личности сделали. Но судья сказала, теперь нужно сделать новый документ об определении личности, но уже на мамину фамилию и через суд. А чтобы получить это определение нужны доказательства, что я есть я. А где я их возьму? – рассказала КП-Крым Зухра.

Аналогичный документ нужно сделать и 21-летнему брату Зухры. У Шухрата, в отличие от сестры, нет даже подтверждения личности. Парню приходится неофициально работать на стройке, чтобы заработать себе на жизнь.

Следующее заседание суда назначено на конец мая. К этому времени, как надеется Зухра, ситуация должна проясниться.

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