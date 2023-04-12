«От боли инструктор сполз с кресла и помешал управлению»: крымчанин раскрыл подробности последних минут жизни Юрия Гагарина

80-летний крымчанин не просто общался с легендарными космонавтами, но и тесно работал с Юрием Гагариным. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

С момента, как Юрий Гагарин впервые полетел в космос, прошло больше 60 лет. Он стал настоящей легендой. Его обожали по всему миру, фотографии с улыбчивым и открытым лицом космонавта можно было встретить на открытках, в газетах, журналах и билбордах. Его именем даже называли детей, а подростки, следуя его примеру, хотели стать космонавтами, ведь Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, покорившим внеземное пространство. Сам того не подозревая, Гагарин повлиял на жизнь миллионов людей. Одним из которых стал житель Феодосии Иван Мякишев.

80-летний крымчанин не просто общался с легендарными космонавтами, но и тесно работал с Юрием Гагариным. Вместе с ним он участвовал в подготовке к полетам и испытывал космическое оборудование.

Сейчас Ивану Матвеевичу 80 лет Фото: Александра Тимощенко

«Комсомолке» он рассказал свою удивительную историю знакомства с легендой, поделился воспоминаниями о работе в отделе испытаний космических средств спасения и даже развеял мифы о трагичной смерти известного Гагарина.

КРЫМ - ВТОРОЙ ДОМ

Уже больше 40 лет Иван Матвеевич живет в Феодосии. В курортный город он приехал из Смоленской области на срочную службу сразу после окончания школы младших авиаспециалистов. Благодаря хорошей физической форме и отличному здоровью из сотни кандидатов выбрали именно его. Без лишних раздумий он отправился в Крым.

- Перед тем, как меня приняли в отдел испытаний авиационных и космических средств спасения, я стоял и общался с другими парнями, которые тоже ждали, когда их отправят в авиационный полк. Нас всех построили, и вдруг ко мне подходит такой высокий и мускулистый капитан. Он представился как инженер-испытатель Иван Алексеевич Юдин и сразу же спросил меня: «Умеешь плавать и грести на весельной лодке? А морскую качку нормально переносишь?». И после опроса Юдин сказал, что меня зачислили в отдел испытаний авиационных и космических средств спасения, - отмечает испытатель.

В Феодосии солдаты часто проводили разные испытания. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

САМЫЙ МОЛОДОЙ СРЕДИ ОФИЦЕРОВ

Так Иван Мякишев был зачислен в отдел, входящий в состав 3-го управления Государственного НИИ ВВС имени Валерия Чкалова. Позже он узнал, что будет самым юным солдатом среди офицеров.

Иван Мякишев хранит самое важное фото на видном месте Фото: Александра Тимощенко

- Одним словом, включился в новую и ответственную работу без разминки. При проведении испытаний строго соблюдался режим секретности. Мы даже не знали, какие объекты испытываем. Запомнились первые выходы в море, когда мы изучали, как ведет себя на воде какой-то непонятный макет. Теперь уже могу сказать, что это был спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который в то время находился еще в процессе создания, - вспоминает крымчанин.

САМАЯ ВАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

В стеклянном шкафчике на самом видном месте 80-летний мужчина до сих пор хранит самую важную и памятную вещь в его жизни - совместную фотографию с первым космонавтом СССР и подписью на память «Ивану от Юрия Гагарина».

С улыбкой на лице он вспоминает тот самый день, когда познакомился с легендой. Это было в июне 1965 года, когда всем служащим объявили о задании: обеспечить тренировочные прыжки парашютистов в районе Феодосийского залива.

«ЗДРАВСТВУЙ! Я - ЮРИЙ»

- В лодке я тогда был с капитаном Юдиным и мичманом Емельяненко. Мы взяли все необходимое и вышли в море, - вспоминает Иван Мякишев.

Через несколько минут по рации объявили вводную команду: взять на берегу какого-то человека и переправить его на катер. Так как лодка уже была на плаву, Иван на веслах поплыл забирать незнакомца. А потом причалил к суше и стал ждать.

Общее фото всего отряда в Феодосии. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

- Через несколько минут я увидел, как ко мне по тропинке спускается первый космонавт планеты! Я аж глаза протер от удивления. Казалось, будто это просто сон, у меня даже сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Почему мне никто не сказал заранее, что это будет Гагарин, до сих пор не понимаю, но сейчас мне кажется, что мои чувства в тот момент можно было сравнить с эмоциями людей на берегу Иордана, прямо как на картине Иванова «Явление Христа народу». Я его сразу же узнал: воздушная походка, светлое лицо, знакомая всему миру улыбка как на картинках… Он подошел ко мне и протянул руку с фразой: «Здравствуй. Я - Юрий». А я оторопел и с ходу даже забыл, как меня зовут, - делится воспоминаниями феодосиец.

Потом легендарный космонавт без особых усилий оттолкнул лодку от берега и впрыгнул в нее, а наш герой принялся грести. В прибрежной полосе был сильный накат, и преодолеть его с веслами было сложно.

- Гагарин это заметил и сказал: «Там у тебя должно быть запасное весло, давай я помогу». Я был поражен, как он быстро смог оценить ситуацию и сразу же предложил помощь. У меня будто второе дыхание открылось. Потом я часто вспоминал эту ситуацию и старался делать как он. Гагарин стал для меня своего рода наставником, - рассказывает Иван Мякишев.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

По его словам, с Юрием Алексеевичем они часто общались на рабочие темы. Говорили о космосе, самолетах, природе, и в один из таких моментов подошел кто-то с фотоаппаратом. Так в альбоме Мякишева появился тот самый памятный снимок на пляже.

- Мы здесь такие молодые. Хочется повернуть время вспять, но прошлого не вернуть, - с грустью говорит Иван Матвеевич.

Всю свою жизнь Иван Матвеевич отдал работе. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

ВЕРСИЯ СМЕРТИ ГАГАРИНА

О смерти Гагарина феодосиец вспоминает со слезами на глазах. Жизнь легендарного космонавта трагично оборвалась в марте 1968 года. Он погиб во время учебного полета на реактивном двухместном учебно-тренировочном самолете МиГ-15УТИ. Смерть первого космонавта планеты стала для всех настоящим шоком, что спровоцировало разные слухи и домыслы. Кто-то верил, что Гагарина украли инопланетяне, кто-то утверждал, что он устал от славы и специально инсценировал гибель. Но, по официальным данным, причиной катастрофы стало выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Из-за разворота и сложных погодных условий самолет сорвался в штопор и упал на землю.

Однако у Ивана Мякишева есть своя версия на этот счет, которую он узнал от друзей, знакомых с ситуацией.

- В последний полет с Юрием Алексеевичем отправился герой войны, опытный летчик и пилот - инструктор Владимир Серегин. У него на тот момент уже очень долгое время была серьезная язва желудка. Но так как он проходил лечение, ему разрешали летать. Задание Гагарина включало в себя полет в пилотажную зону и выполнения в ней ряда фигур высшего пилотажа. На это давалось 20 минут. Но вместо этого Юра прервал задание через четыре минуты и предупредил, что они возвращаются, а через 50 секунд его самолет врезался в землю на выходе из крутого пикирования. На самом деле, в небе Серегину стало настолько плохо, что от боли он не смог даже сидеть. Инструктор расстегнул ремни и сполз с кресла, из-за чего помешал управлению Гагарина. Как бы он ни пытался вырулить из тяжелой ситуации, времени было катастрофически мало, поэтому самолет камнем упал вниз. Но я счастлив, что по воле судьбы мне выпала удача познакомиться с первым космонавтом, близко общаться с ним. Он действительно не мог жить без неба, был настоящим человеком. Жаль, что так рано оборвалась его жизнь, - говорит испытатель.

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