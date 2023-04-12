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Общество12 апреля 2023 10:00

«От боли инструктор сполз с кресла и помешал управлению»: крымчанин раскрыл подробности последних минут жизни Юрия Гагарина

Житель Феодосии Иван Мякишев рассказал новую версию смерти космонавта Юрия Гагарина
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
80-летний крымчанин не просто общался с легендарными космонавтами, но и тесно работал с Юрием Гагариным. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

80-летний крымчанин не просто общался с легендарными космонавтами, но и тесно работал с Юрием Гагариным. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

С момента, как Юрий Гагарин впервые полетел в космос, прошло больше 60 лет. Он стал настоящей легендой. Его обожали по всему миру, фотографии с улыбчивым и открытым лицом космонавта можно было встретить на открытках, в газетах, журналах и билбордах. Его именем даже называли детей, а подростки, следуя его примеру, хотели стать космонавтами, ведь Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, покорившим внеземное пространство. Сам того не подозревая, Гагарин повлиял на жизнь миллионов людей. Одним из которых стал житель Феодосии Иван Мякишев.

80-летний крымчанин не просто общался с легендарными космонавтами, но и тесно работал с Юрием Гагариным. Вместе с ним он участвовал в подготовке к полетам и испытывал космическое оборудование.

Сейчас Ивану Матвеевичу 80 лет

Сейчас Ивану Матвеевичу 80 лет

Фото: Александра Тимощенко

«Комсомолке» он рассказал свою удивительную историю знакомства с легендой, поделился воспоминаниями о работе в отделе испытаний космических средств спасения и даже развеял мифы о трагичной смерти известного Гагарина.

КРЫМ - ВТОРОЙ ДОМ

Уже больше 40 лет Иван Матвеевич живет в Феодосии. В курортный город он приехал из Смоленской области на срочную службу сразу после окончания школы младших авиаспециалистов. Благодаря хорошей физической форме и отличному здоровью из сотни кандидатов выбрали именно его. Без лишних раздумий он отправился в Крым.

- Перед тем, как меня приняли в отдел испытаний авиационных и космических средств спасения, я стоял и общался с другими парнями, которые тоже ждали, когда их отправят в авиационный полк. Нас всех построили, и вдруг ко мне подходит такой высокий и мускулистый капитан. Он представился как инженер-испытатель Иван Алексеевич Юдин и сразу же спросил меня: «Умеешь плавать и грести на весельной лодке? А морскую качку нормально переносишь?». И после опроса Юдин сказал, что меня зачислили в отдел испытаний авиационных и космических средств спасения, - отмечает испытатель.

В Феодосии солдаты часто проводили разные испытания. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

В Феодосии солдаты часто проводили разные испытания. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

САМЫЙ МОЛОДОЙ СРЕДИ ОФИЦЕРОВ

Так Иван Мякишев был зачислен в отдел, входящий в состав 3-го управления Государственного НИИ ВВС имени Валерия Чкалова. Позже он узнал, что будет самым юным солдатом среди офицеров.

Иван Мякишев хранит самое важное фото на видном месте

Иван Мякишев хранит самое важное фото на видном месте

Фото: Александра Тимощенко

- Одним словом, включился в новую и ответственную работу без разминки. При проведении испытаний строго соблюдался режим секретности. Мы даже не знали, какие объекты испытываем. Запомнились первые выходы в море, когда мы изучали, как ведет себя на воде какой-то непонятный макет. Теперь уже могу сказать, что это был спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который в то время находился еще в процессе создания, - вспоминает крымчанин.

САМАЯ ВАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

В стеклянном шкафчике на самом видном месте 80-летний мужчина до сих пор хранит самую важную и памятную вещь в его жизни - совместную фотографию с первым космонавтом СССР и подписью на память «Ивану от Юрия Гагарина».

С улыбкой на лице он вспоминает тот самый день, когда познакомился с легендой. Это было в июне 1965 года, когда всем служащим объявили о задании: обеспечить тренировочные прыжки парашютистов в районе Феодосийского залива.

«ЗДРАВСТВУЙ! Я - ЮРИЙ»

- В лодке я тогда был с капитаном Юдиным и мичманом Емельяненко. Мы взяли все необходимое и вышли в море, - вспоминает Иван Мякишев.

Через несколько минут по рации объявили вводную команду: взять на берегу какого-то человека и переправить его на катер. Так как лодка уже была на плаву, Иван на веслах поплыл забирать незнакомца. А потом причалил к суше и стал ждать.

Общее фото всего отряда в Феодосии. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

Общее фото всего отряда в Феодосии. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

- Через несколько минут я увидел, как ко мне по тропинке спускается первый космонавт планеты! Я аж глаза протер от удивления. Казалось, будто это просто сон, у меня даже сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Почему мне никто не сказал заранее, что это будет Гагарин, до сих пор не понимаю, но сейчас мне кажется, что мои чувства в тот момент можно было сравнить с эмоциями людей на берегу Иордана, прямо как на картине Иванова «Явление Христа народу». Я его сразу же узнал: воздушная походка, светлое лицо, знакомая всему миру улыбка как на картинках… Он подошел ко мне и протянул руку с фразой: «Здравствуй. Я - Юрий». А я оторопел и с ходу даже забыл, как меня зовут, - делится воспоминаниями феодосиец.

Потом легендарный космонавт без особых усилий оттолкнул лодку от берега и впрыгнул в нее, а наш герой принялся грести. В прибрежной полосе был сильный накат, и преодолеть его с веслами было сложно.

- Гагарин это заметил и сказал: «Там у тебя должно быть запасное весло, давай я помогу». Я был поражен, как он быстро смог оценить ситуацию и сразу же предложил помощь. У меня будто второе дыхание открылось. Потом я часто вспоминал эту ситуацию и старался делать как он. Гагарин стал для меня своего рода наставником, - рассказывает Иван Мякишев.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

По его словам, с Юрием Алексеевичем они часто общались на рабочие темы. Говорили о космосе, самолетах, природе, и в один из таких моментов подошел кто-то с фотоаппаратом. Так в альбоме Мякишева появился тот самый памятный снимок на пляже.

- Мы здесь такие молодые. Хочется повернуть время вспять, но прошлого не вернуть, - с грустью говорит Иван Матвеевич.

Всю свою жизнь Иван Матвеевич отдал работе. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

Всю свою жизнь Иван Матвеевич отдал работе. Фото: Личный архив Ивана Мякишева

ВЕРСИЯ СМЕРТИ ГАГАРИНА

О смерти Гагарина феодосиец вспоминает со слезами на глазах. Жизнь легендарного космонавта трагично оборвалась в марте 1968 года. Он погиб во время учебного полета на реактивном двухместном учебно-тренировочном самолете МиГ-15УТИ. Смерть первого космонавта планеты стала для всех настоящим шоком, что спровоцировало разные слухи и домыслы. Кто-то верил, что Гагарина украли инопланетяне, кто-то утверждал, что он устал от славы и специально инсценировал гибель. Но, по официальным данным, причиной катастрофы стало выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Из-за разворота и сложных погодных условий самолет сорвался в штопор и упал на землю.

Однако у Ивана Мякишева есть своя версия на этот счет, которую он узнал от друзей, знакомых с ситуацией.

- В последний полет с Юрием Алексеевичем отправился герой войны, опытный летчик и пилот - инструктор Владимир Серегин. У него на тот момент уже очень долгое время была серьезная язва желудка. Но так как он проходил лечение, ему разрешали летать. Задание Гагарина включало в себя полет в пилотажную зону и выполнения в ней ряда фигур высшего пилотажа. На это давалось 20 минут. Но вместо этого Юра прервал задание через четыре минуты и предупредил, что они возвращаются, а через 50 секунд его самолет врезался в землю на выходе из крутого пикирования. На самом деле, в небе Серегину стало настолько плохо, что от боли он не смог даже сидеть. Инструктор расстегнул ремни и сполз с кресла, из-за чего помешал управлению Гагарина. Как бы он ни пытался вырулить из тяжелой ситуации, времени было катастрофически мало, поэтому самолет камнем упал вниз. Но я счастлив, что по воле судьбы мне выпала удача познакомиться с первым космонавтом, близко общаться с ним. Он действительно не мог жить без неба, был настоящим человеком. Жаль, что так рано оборвалась его жизнь, - говорит испытатель.

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