Традиционно череда экзаменов начнется сразу после последнего звонка – в пятницу 26 мая
Фото: Евгения ГУСЕВА
Позади почти половина весны. Это значит, что еще чуть-чуть - и закончится учебный год в школах, поэтому выпускники с головой ушли в подготовку к экзаменам, чтобы поступить в вузы.
Рассказываем, в какие дни и по какому предмету в Крыму в 2023 году пройдут единые государственные экзамены.
Традиционно череда экзаменов начнется сразу после последнего звонка – в пятницу, 26 мая. В этот день школьники будут сдавать дополнительные предметы: литературу, географию и химию.
Уже в понедельник, 29 мая, все выпускники отправятся на всеобщий экзамен по русскому языку, а 1 июня - на математику базового и профильного уровня.
5 июня абитуриенты отправятся на ЕГЭ по истории и физике, 8 июня – по обществознанию, 13 июня – по иностранным языкам за исключением раздела «говорения», а 16 и 17 июня пройдет оставшаяся часть экзамена. 19 и 20 июня выпускники сдадут последний экзамен по информатике.
Также организаторы единого государственного экзамена запланировали резервные дни сдачи для тех, кто по какой-то причине смог присутствовать в основные даты. Экзамены пройдут с 22 июня по 1 июля 2023 года. С графиком можно ознакомиться по ссылке.
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