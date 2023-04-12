Освящение пасхальных куличей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 апреля православные крымчане отметят один из главных христианских праздников - Пасху. Освятить куличи, крашенки и творожные паски можно будет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии. По традиции обряд освящения в храмах начнется сразу после утренней литургии в субботу, 15 апреля, и будет длиться с 11-ти до 18 часов. Если приход небольшой, то субботнее освящение куличей завершится к обеду.

- В воскресенье освящение пасхальных кличей будет осуществляться с 5.30 утра. В течение дня по традиции в больших храмах и в крупных городах обычно это длится до 16 часов. Но самое главное - это побывать на ночном богослужении и сразу после прочтения молитвы получить благословение на вкушение пасхальных приношений. В любом случае, все храмы Симферопольской и Крымской епархии в течение дня будут открыты. Каждый сможет прийти, встретиться со священником и получить благословение, - рассказал КП-Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Публикуем график освящения пасхальных куличей в Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ

Собор святого благоверного князя Александра Невского

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 19.00.

Воскресенье, 16 апреля: с 04.00 до 16.00

Петро-Павловский кафедральный собор

Суббота, 15 апреля: с 09.00 до 00.00

Воскресенье, 16 апреля: с 02.30 до 18.00

Свято-Троицкий женский монастырь

Суббота, 15 апреля: с 09.00 до 00.00

Воскресенье, 16 апреля: с 02.30 до 18.00

Храм святой великомученицы Екатерины (ул. Залесская)

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 16.00

Воскресенье, 16 апреля: С 2.30 до 16.00 и с 08.00 до 14.00

Храм священномученика Вениамина (Москольцо)

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 16.00

Воскресенье, 16 апреля: с 03.00 до 15.30 и с 8.00 до 10.00

Храм Всех Святых (район Центрального рынка)

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 16.00

Воскресенье, 16 апреля: с 04.00 до 16.00

СЕВАСТОПОЛЬ

Свято-Владимирский собор (Херсонес)

Воскресенье, 16 апреля: с 04.00 до 14.00

САКИ

Свято-Ильинский храм

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 16.00

Воскресенье, 16 апреля: с 02.00 до 03.00 и с 8.00 до 12.00

ЯЛТА

Собор святого благоверного князя Александра Невского

Суббота, 15 апреля: с 14.00 до 20.00

Воскресенье, 16 апреля: с 03.30 до 09.00 и с 12.00 до 15.00

ЕВПАТОРИЯ

Свято-Николаевский собор

Суббота, 15 апреля: с 11.00 до 20.00

Воскресенье, 16 апреля: с 03.00 до 06.00 и с 10.00 до 14.00

АЛУШТА

Собор Всех крымских святых и Феодора Стратилата

Суббота, 15 апреля: с 15.00 до 17.00

Воскресенье, 16 апреля: с 02.30 до 12.00

БАХЧИСАРАЙ

Храм Феодоровской иконы Божией Матери

Воскресенье, 16 апреля: с 02.00 до 12.00

БЕЛОГОРСК

Свято-Николаевский храм

Суббота, 15 апреля: 18.00, 19.00, 20.00

Воскресенье, 16 апреля: с 03.00 до 04.00 и с 13.00 до 14.00

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