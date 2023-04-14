Футболиста крымского клуба задержали с килограммом наркотиков

Мужчину задержали, когда он на машине выезжал из лесу. Фото: скриншот из видео МВД по РК

В Ялте полиция задержала 31-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, автомобиль «Toyota Camry» вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, когда поздно вечером выезжал из лесного массива. Во время беседы с полицейскими водитель заметно нервничал и неуверенно отвечал на вопросы. А после осмотра авто оказалось, что не просто так.

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили два свертка с порошкообразным веществом общей массой один килограмм. Экспертиза подтвердила, что внутри – синтетический наркотик метилэфедрон.

- Задержанный сообщил, что найденный порошок, является наркотиком «соль». Запрещенное вещество он обнаружил в тайнике за пределами полуострова и подготовил для сбыта через сеть Интернет, путем поднятия закладок, - отметили в пресс-службе МВД.

Как стало известно КП-Крым из своих источников, задержанный правоохранителями мужчина - воспитанник симферопольской «Таврии» и бывший игрок ялтинского ФК «Рубин». После ухода из клуба в 2016 году он официально не заключил контракт ни с одним клубом. Однако выступает за ФК «Черноморец» из поселка Чистенькое. Это любительская команда, которая относится к Федерации футбола Симферопольского района.

В футбольном клубе КП-Крым сообщили, что в настоящий момент не располагают информацией о задержании полузащитника. В то же время связаться с ним по телефону не могут.

- На данный момент у нас никакой информации нет. Мы сами все узнали из новостей. Сейчас связи с ним нет. Поэтому на данный момент мы не знаем, где он находится, - сообщили КП-Крым в пресс-службе клуба.

По данным республиканского МВД, в настоящее время задержанный мужчина находится под арестом. Против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему инкриминируют покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Футболисту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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