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Происшествия18 апреля 2023 12:30

Натравила друзей: в Алуште женщина обиделась на сожителя и до смерти избила его с двумя приятелями

В Алуште двое мужчин и женщина до смерти избили ее сожителя
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште двух мужчин и женщину признали виновными в групповом избиении приятеля, повлекшем его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 29 августа 2021 года. Пьяная компания из трех мужчин и женщины находилась в одном из общественных мест. Жительница Алушты пожаловалась приятелям на своего сожителя, с которым до этого поссорилась. Далее все трое напали на мужчину. Его били руками и ногами по телу и голове. После этого нападавшие скрылись.

– Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя время он скончался, – отметили в СК.

Нападавших нашли и задержали. Дело рассмотрели присяжные и вынесли обвинительный вердикт.

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил двух мужчин к 7 и 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщину – к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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