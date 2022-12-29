Без «оливье» и выпивки, но с макаронами на десерт: крымчанин, влюбившийся в филиппинку, рассказал, как учится праздновать Новый год на островах

Александр собирается жениться на филиппинке и активно познает традиции этой страны. Фото: Александр Гурьев

Новый год несмотря на то, что считается семейным праздником, многие встречают вдалеке от дома. Причины у каждого свои. Кто-то вынужден задержаться по делам, а кто-то, наоборот, целенаправленно отправляется в путешествие.

Александр Гурьев из Симферополя, о котором не раз писала «Комсомолка», в этот раз совмещает приятное с полезным: встречать Новый год он будет на острове Негрос, пятом по величине острове Филиппинского архипелага. Здесь живет семья его невесты Пресил, которой он признался в любви и сделал предложение руки и сердца в ретро- троллейбусе в центре крымской столицы. Навестить родных девушки влюбленные приехали еще осенью, но возвращаться пока не планируют.

Молодые люди празднуют Рождество вместе с родственниками девушки на Филиппинах. Фото: Александр Гурьев.

РОЖДЕСТВО НА ФИЛИППИНАХ

В городе Байяван крымчанин вместе с будущей филиппинской тещей и многочисленными родственниками невесты уже отпраздновал Рождество. Теперь готовится встречать Новый год 31 декабря. Правда традиционного «оливье» с колбасой на праздничном столе вероятно не будет: некоторые ингредиенты в салате придется заменить.

- К примеру, с колбасой здесь вообще все не так. Ее практически нет, только сосиски. Но они мне не по вкусу. Поэтому метровую копченую колбасу мы привезли с собой,- рассказывает молодой человек.

Не найти на Филиппинах и свеклу, поэтому уже два месяца Александр не ел борщ. А картошка стоит баснословных денег – 198 филиппинских песо, это почти 250 рублей за килограмм. Елки только искусственные, зато мандарины в достатке – Филиппины считаются их родиной.

- На соседнем острове в городе Себу много россиян. Они часто собираются в своем кафе и приглашают русских на праздники, отведать нашего оливье и селедку под шубой. Но мы к ним пока не ездили, далеко. Минимум день добираться, - говорит Александр.

В Рождество жители Байявана собираются на набережной и ждут фейерверк. Фото героя публикации

В Байяване, где сейчас находятся влюбленные, соотечественников Александра мало. Это небольшой городок, по численности населения равный крымскому Бахчисараю. Аэропорт, паромы и транспортные развязки расположены в соседнем Думагете. Там же можно встретить и немало россиян.

МАКАРОНЫ С ФРУКТАМИ НА ДЕСЕРТ

Филиппины – единственная азиатская страна, где подавляющее большинство населения исповедует христианство: 80,9 % - католики, 11,6 % - протестанты. Как и во всей Азии, религия занимает важное место в жизни людей. Раз в неделю филиппинцы обязательно ходят в храм, а на Рождество на центральных улицах городов появляются вертепы. Среди жителей даже устраивают конкурсы на лучшую композицию на библейскую тематику. Кстати, младенца Иисуса, Иосифа и Деву Марию с Волхвами часто изображают при мощи подручных средств – бамбука и кокоса.

Рождественский вертеп в Байяване. Фото: Александр Гурьев.

Главное рождественское блюдо на островах – знаменитый «личен», запеченный на мангале поросенок. Кроме него на столе должны быть испанские пирожки «импанада» (их начинку делают из фарша, сыра и болгарского перца с морковкой), мясо, рыба, и макароны, которые, как ни странно, подают на десерт.

- Макароны, желе разных цветов, фрукты, ананасы, какие-то заморские яблоки и йогурт - все миксуется и подаётся в стаканах. Это необычно. А вот «личен» по ряду причин мы в этом году позволить себе не можем, возможно позже, - поясняет Александр.

Елки на Филиппинах, естественно, только искусственные (никто и представить не может, сколько бы стоило здесь заморское живое дерево). Но наряжать их принято только в тех семьях, где есть маленькие дети. Большинство жителей просто украшают шарами растущие во дворах деревья.

Макароны с фруктами и сладостями - аналог нашей кутьи. Фото: Александри Гурьев.

ПОЕЛИ И РАЗОШЛИСЬ

Семья собирается за столом ближе к восьми вечера. Но алкоголя нет, только сок и напитки. Не пьют в семье Пресил и чай – это особенность религии, объясняет мужчина (семья девушки исповедует мормонизм). Сама рождественская трапеза длится не больше десяти минут.

- Минут десять поели и разошлись по комнате общаться. Здесь не принято, как у нас, сидеть часами за столом, есть и разговаривать, особенно в новогоднюю ночь. Я попытался объяснить, как это происходит у нас. Старший брат Пресил с женой в Рождество меня поддержали и сидели со мной за столом еще полчаса. Мне было приятно,- говорит крымчанин.

Одна из традиций на Филиппинах – собираться на набережных в преддверии праздника. В расположенных здесь кафе можно вкусно поесть и посмотреть фейерверк. Причем не всегда салюты здесь безопасны.

На столе в Рождество должен быть запеченный поросенок. Фото героя публикации.

- Я был удивлен, насколько филиппинцы бесстрашны в своем желании увидеть фейерверк. Суть в том, что установки для салютов установили метрах в 10-15-ти от кафе на пляже, огородили небольшим заборчиком и поставили столики. Думал, когда все начнется, люди разойдутся. Но нет, наоборот, все стали подходить ближе. Еле удалось уговорить Пресил отойти метров на пятьдесят,- рассказывает Александр.

Как и в Крыму, снега на Новый год на Филиппинах нет. Сейчас на островах настоящее лето и +27 градусов.

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