«За четыре часа проехал 800 метров»: на подъездах к Крымскому мосту образовалась огромная пробка

Очередь на Крымский мост. Фото из соцетей.

Огромные пробки парализовали движение к Крымскому мосту. Своей очереди на проезд со стороны Тамани утром 30 декабря ожидают порядка 1,2 тысячи машин. Такие данные публикует Оперативный штаб Краснодарского края. Сама пробка растянулась на три километра. Такая картина наблюдается здесь уже более суток, рассказывают водители.

- Вчера ехала в Крым, в 05.30 встала в пробку. Направили на рентген, рентген прошла в 15.00.

- Четыре часа стою на подъезде к мосту со стороны Тамани. До КПП навигатор пишет еще 2.4 км. За четыре часа проехал 804 метра.

- Пытаюсь попасть домой в Крым. Стою уже 5 часов в пробке. Пою песни, наслаждаюсь красивыми фонариками, иногда выхожу из машины себя показать и на людей посмотреть, - пишут пользователи в соцсетях.

Такая же ситуация и со стороны Крыма. Автомобилисты сообщают, что накануне вечером стояли в очереди на мост по пять-шесть часов.

- Из Крыма на легковой 5,5 часа.

По информации властей Керчи, на утро пятницы время ожидания проезда на мост со стороны Крыма сократилось до одного часа. При этом своей очереди на паром ждут около двухсот грузовиков.

В Минтрансе РФ тем временем сообщили, что пробки возникли из-за большого потока машин накануне новогодних праздников и перевозимого в них багажа. Время досмотра автомобилей и пассажиров в результате этого возросло.

- В связи с этим ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым, - говорится в сообщении ведомства.

Эти меры, как уверяют в Минтрансе, помогут ускорить время прохождения досмотра и обеспечат безопасный проезд по мосту.

Ранее в Министерстве туризма Крыма прогнозировали увеличение трафика в новогодние праздники. Водителей попросили учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра, или воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, в новогодние праздники мост будет работать в штатном режиме.

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