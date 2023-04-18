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Общество18 апреля 2023 11:50

Крымчанин заплатит 25 миллионов за сорванные подснежники

Мужчина уничтожил более 5,5 тысяч редких цветов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сорванные подснежники обошлись крымчанину очень дорого

Сорванные подснежники обошлись крымчанину очень дорого

Фото: Олег ЗОЛОТО

Любовь к подснежникам обошлась крымчанину в 25 миллионов рублей. Именно такой штраф житель Кировского района республики заплатит за сорванные краснокнижные цветы. Все потому, что мужчина нанес существенный ущерб природе.

Все произошло еще в 2016 году. Крымчанин, прогуливаясь по своему приусадебному участку в селе Партизаны, увидел множество цветов нежно-белого цвета. Смекнув, что такая красота не должна быть скрыта от посторонних глаз, да и могла бы заинтересовать обеспеченных любителей фауны, мужчина собрал все первоцветы. Усадьба у крымчанина, судя по всему, была поистине купеческих размеров - редких цветов набралось аж на 5,6 тыс. побегов.

Собранные подснежники крымчанин планировал перевезти в Москву. Но на Керченской паромной переправе ему помешали сотрудники государственного надзора Минприроды. Какого наказания заслуживает губитель природы решали долгих семь лет. Лишь в 2023 году Кировский районный суд Крыма вынес окончательное решение.

- Своими действиями мужчина нарушил нормы природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в уничтожении редких растений и оштрафовали на рекордную сумму - 25,2 млн рублей. Кроме того, нарушитель заплатит еще и госпошлину в размере 60 тысяч.

Наказание вполне оправданно, ведь подснежник занесен в Красную книгу России и тщательно охраняется государством. Ведь общая его численность не превышает 200 тысяч экземпляров по всей стране.

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