Крымчанин заплатит 25 миллионов за сорванные подснежники

Сорванные подснежники обошлись крымчанину очень дорого Фото: Олег ЗОЛОТО

Любовь к подснежникам обошлась крымчанину в 25 миллионов рублей. Именно такой штраф житель Кировского района республики заплатит за сорванные краснокнижные цветы. Все потому, что мужчина нанес существенный ущерб природе.

Все произошло еще в 2016 году. Крымчанин, прогуливаясь по своему приусадебному участку в селе Партизаны, увидел множество цветов нежно-белого цвета. Смекнув, что такая красота не должна быть скрыта от посторонних глаз, да и могла бы заинтересовать обеспеченных любителей фауны, мужчина собрал все первоцветы. Усадьба у крымчанина, судя по всему, была поистине купеческих размеров - редких цветов набралось аж на 5,6 тыс. побегов.

Собранные подснежники крымчанин планировал перевезти в Москву. Но на Керченской паромной переправе ему помешали сотрудники государственного надзора Минприроды. Какого наказания заслуживает губитель природы решали долгих семь лет. Лишь в 2023 году Кировский районный суд Крыма вынес окончательное решение.

- Своими действиями мужчина нарушил нормы природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в уничтожении редких растений и оштрафовали на рекордную сумму - 25,2 млн рублей. Кроме того, нарушитель заплатит еще и госпошлину в размере 60 тысяч.

Наказание вполне оправданно, ведь подснежник занесен в Красную книгу России и тщательно охраняется государством. Ведь общая его численность не превышает 200 тысяч экземпляров по всей стране.

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