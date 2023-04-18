Можно остаться инвалидом: эксперт рассказал, от чьих укусов крымчане рискуют пострадать весной

Весенняя зелень может таить в себе серьезные опасности. Фото: Иван Макеев

В Крыму после зимней спячки активизировались ядовитые змеи, пауки и клещи. Как рассказал КП-Крым профессор кафедры биологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов, наибольшую опасность как для местных жителей, так и для туристов, представляют степные гадюки, обитающие в предгорьях и степях, а также пауки каракурты, яд которых страшнее змеиного.

ОХОТА НАЧИНАЕТСЯ

Пороговым значением, при котором степные гадюки покидают брошенные норы грызунов, где они проводят зиму, является температура воздуха от +10 до +15 градусов. Теплая и, главное, солнечная погода дает им силы и энергию, чтобы активно двигаться и охотиться. Естественно, после зимнего анабиоза, змеи выползают на поверхность голодные, и начинают искать жертву, которая первой получит свою порцию нервно-паралитического яда. После зимы у гадюк он особенно сильный.

- Яд расходуется на несколько жертв. А весной яда много. Это и создает особую опасность для человека. Укус весенней гадюки имеет гораздо больше последствий, чем летней или осенней, потому что доза яда выше. Хотя смертельной опасности они не представляют. По крайней мере пока в Крыму не зарегистрировано ни одного случая гибели от этого, - рассказал Сергей Иванов.

Но и приятного от укуса гадюки мало. Пострадавшему грозит отмирание той части тела, в которую змея впрыснула яд. А чем ближе к голове придется укус, тем сильнее будет воздействие на нервную систему. Болевые ощущения, припухлость, общее недомогание и изменение свойств крови – это общие симптомы укуса степной гадюки. Если вовремя обратится в больницу, где введут антидот, серьезных последствий можно избежать.

- Гадюку видно сразу, змеи не прячутся. Попасть под укус могут только бестолковые люди, которые не соблюдают элементарной осторожности. При встрече с гадюкой нужно поздороваться, извиниться и попятится. Она ни в коем случае не кинется. Бросается, как собака, только полоз, если ему помешали греться на солнце, но он не ядовитый, - отмечает биолог.

При этом ученый напоминает, что убивать степных гадюк нельзя – это важная часть экосистемы Крыма, которая регулирует численность грызунов на полях. При этом на полях они не живут, а обитают в степных районах полуострова. Целое змеиное ущелье есть под Симферополем возле села Перевальное.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ВАКЦИНА

Каракурты тоже жители степных районов Крыма. Это паук размером с вишневую косточку, которого за насыщенный черный цвет и 13 красных точек на спинке называют «Черная вдова». Каракурт охотится на насекомых, сидит под камнями и заплетает паутиной свое укрытие на земле. Яд каракурта смертельный.

- Каракурт в последнее время очень сильно распространился по Крыму и нужно быть осторожным. Если он укусил, есть действенный метод: нужно приложить к месту укуса спичечную головку и поджечь. Если хватит силы воли выдержать эту боль, то в дальнейшем можно быть абсолютно спокойным - никаких последствий не будет, ожог и ранка заживут и все, - рассказывает Сергей Иванов.

По составу яд каракурта очень сложный и состоит из ферментов. Что удивительно, на него не реагируют ежи, поскольку питаются каракуртами.

Нейтрализовать нейротоксины в результате укуса можно только специальной вакциной, которую введут в больнице. При этом основным симптомом поражения ядом каракурта станет «страх смерти»: помутнение сознания, расстройство нервной системы, головокружение и сложности с координацией движения.

Причем в степных районах Крыма каракурты могут активно селиться и во дворах жилых домов.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ

Но самыми опасными насекомыми в Крыму биолог считает клещей. Каждый из них потенциально является переносчиком энцефалита - болезни, которая поражает головной мозг и может сделать человека инвалидом.

- Чтобы предотвратить укус клеща, нужно ходить по тропинкам и стараться, чтобы во время прогулки не было открытых участков тела. Клещи реагируют на тепло человека и поэтому цепляются за одежду. Нужно избегать высокой травы. Сейчас клещи маленькие, как маковые зернышки, их и не заметишь, - говорит биолог.

Вытряхивать одежду после прогулки в лесу в целом бесполезно, уверен Сергей Иванов. Клещи цепко держатся и их сложно оторвать пинцетом. Впрочем, одно насекомое вполне может и сорваться. Намного важнее осмотреть тело в течение первых двух-трех часов после путешествия.

- В первые два часа клещ легко отрывается, и его голова с ядом в теле не остается. Причем нужно его не просто вытаскивать, а выкручивать. Если же он присосался, в кровь может поступить вирус энцефалита, - рассказывает ученый.

Если удалить клеща самостоятельно не получается, лучше обратиться к врачу. А чтобы быть уверенным, что именно эта особь не является переносчиком энцефалита, стоит отвезти его на исследование в санэпидстанцию. При необходимости будут назначены уколы и прописано лечение.

Активны клещи будут всю весну и начало лета.

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