В Симферополе Volkswagen насмерть сбил женщину на тротуаре

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе задержали водителя Volkswagen, который в среду, 19 апреля, сбил двух женщин на тротуаре. В результате одна из них скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 15:35 на улице Жигалиной. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем «Лады» со стороны улицы Гоголя в сторону Элеваторной. Поворачивая налево, водитель врезался в Volkswagen, который шел на обгон. После этого иномарку отбросило на тротуар, и она сбила двух пешеходов. Они попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.

В прокуратуре уточнили, что иномарка сбила двух женщин 1969 и 1971 годов рождения.

– В результате полученных травм одна из пострадавших скончалась, вторая получила множественные переломы, – отметили в надзорном ведомстве.

Водителя задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

– Прокуратурой контролируется выяснение всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по факту ДТП, – говорится в сообщении.