«Таврида» перезимовала без проблем

Минувшей зимой движение на трассе не останавливалось ни на минуту. Фото: ООО «ЕТС КРЫМ»

Трасса «Таврида» подведомственна ФКУ Упрдор «Тамань». С момента строительства ее содержанием занимается компания ООО «ЕТС КРЫМ». Протяженность обслуживаемой автодороги составляет 308 километров включая 19 развязок.

«ВЕТЕР УКЛАДЫВАЛ «ГАЗЕЛИ» НА БОК»

Как говорит генеральный директор Вячеслав Тесля, сейчас компания выходит из зимы. Спрашиваем, а преподнесла ли она сюрпризы. Руководителю компании больше всего запомнился сильный четырехдневный снегопад в начале февраля.

- Главным испытанием тогда стал очень сильный ветер, его порывы достигали 30 метров в секунду. Задувало всю «Тавриду», от Керчи до Симферополя, ветер укладывал пустые «Газели» на бок! – вспоминает Вячеслав Тесля, - Переметы, конечно, были. Но я считаю нашим достижением, что нам удалось не допустить скользкости на дороге. К слову, изменили подход к работе на особо опасных участках, сократили логистическое плечо для машин, которые были задействованы по очистке и обработке дорожного покрытия, уборочная техника передвигалась по таким участкам с повышенной интенсивностью, в результате нам удалось достичь положительного эффекта».

Чтобы обеспечить безопасный проезд по «Тавриде», сотрудники ООО «ЕТС КРЫМ» трудились в круглосуточном режиме, а техника работала на износ.

- Ну вот смотрите. В штатном режиме одного бензовоза, который заправляет наши комбинированные дорожные машины (КДМ), хватает на 10 дней. В условиях таких сильных снегопадов, как в начале февраля, бензовоз расходует весь запас топлива в течение полутора суток. Почувствуйте разницу, - отмечает генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ».

Компания расширяет свой автопарк. Фото: ООО «ЕТС КРЫМ»

Вячеслав Тесля работает на полуострове с 2014 года - с момента образования компании. А вот заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог ООО «ЕТС КРЫМ» Александр Набоков живет в Крыму всю жизнь. Но погода не перестает удивлять и его.

- Сильные изменения погоды стали происходить в последние три-четыре года, говорит Александр Набоков, - Например, участились залповые выпадения осадков, речь идет не только о снегопадах, но и о ливневых дождях. Когда говорят, что «Льет как из ведра» - это наш случай! Благодаря слаженной работе коллектива и ответственному подходу к своим обязанностям каждого работника компании, мы справились с поставленной задачей.

Раньше мы делали все, как знали, а теперь мы знаем больше и делаем лучше, - говорит Александр Набоков.

Дорожникам удалось дать отпор стихии. Фото: ООО «ЕТС КРЫМ»

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ООО «ЕТС КРЫМ» совершенствует содержание автодороги «Таврида» и с точки зрения обеспечения противогололедными материалами. Если прошлой зимой компания заготовила 10 тысяч тонн пескосоляной смеси, то к началу этой у ООО «ЕТС КРЫМ» ее было 20 тысяч тонн. Рост в два раза!

- Готовились основательно, - констатирует Вячеслав Тесля.

Создание такого запаса, по его словам, является необходимостью. Останется лишнее – не пропадет. А вот если в какой-то момент начнет не хватать, то ценой такой недальновидности могут стать человеческие жизни, здоровье водителей и пассажиров.

- Да, заготовили больше, ожидали, что зима будет суровее и продолжительней, рассказывает руководитель компании, - Но это хорошо. Пескосоляная смесь никуда не денется, сделаем из нее конус, накроем пологами и оставим до следующей зимы. Такое хранение не только сохранит смесь, но и улучшит ее качественные показатели.

Развивается и автопарк предприятия. По сравнению с прошлым годом у компании стало больше КДМ, тракторов, грейдеров, погрузчиков… Прошлой зимой на линию выходили 33 комбинированные дорожные машины, этой - уже 40.

- В дополнение к одному имеющемуся пескоразбрасывателю, приобрели еще три мобильных на базе трактора МТЗ-1221,82.1 - добавляет Вячеслав Тесля, - Очень удобное и маневренное оборудование. Поставили такую технику на самые крупные развязки: в районе с.Трудовое, г. Бахчисарай, с. Мазанка и с. Железнодорожное.

Параллельно ведется работа с базами для складирования и хранения противогололедных материалов. Их количество тоже увеличивается (прошлой зимой работали 6 баз, этой - 7). На сегодняшний день площадки ООО «ЕТС КРЫМ» находятся в аренде, но у компании есть планы закрепить базы за собой на постоянной основе.

- За годы работы на полуострове мы поняли, где должны располагаться наши базы, - подчеркивает гендиректор ООО «ЕТС КРЫМ», - И в перспективе планируем создавать свои собственные.

Генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля работает на полуострове с 2014 года – с момента образования компании. Фото: ООО «ЕТС КРЫМ»

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Вместе с тем в арсенале ООО «ЕТС КРЫМ» есть совершенно уникальная для региона техника - например, фронтальный погрузчик с роторной установкой Arcticmachine-2500. Однако, как замечает Вячеслав Тесля, ни одна даже суперсовременная машина не будет приносить пользу, если ей не будет управлять грамотный специалист.

- Каждой технике нужна своя голова и свои руки. Если у машины не будет хозяина, она быстро придет в негодность, - рассуждает Вячеслав Тесля.

И, по его признанию, ООО «ЕТС КРЫМ» с этим повезло. Вся техника предприятия находится в надежных руках.

- Отрадно, что люди растут вместе с компанией. Например, Александр Набоков начинал с должности мостового мастера, сейчас он мой заместитель по содержанию автомобильных дорог. Начальники участков Ринат Хайридинов и Сергей Геньба - классные специалисты, которые уверенно справляются со всеми поставленными перед ними задачами!

Вы знаете… мне очень повезло с коллективом. Да, что-то может получаться не сразу. Но лично для меня лакмусовой бумажкой служат внештатные, стрессовые ситуации, в таких ситуациях человек или себя проявляет или тухнет. К счастью, первый вариант случается в нашей компании чаще, - резюмирует генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля.

ЦИФРА

На сегодняшний день на трассе «Таврида» установлено 8 метеостанций информация с которых поступает в диспетчерский пункт ООО «ЕТС КРЫМ». Специалисты в режиме реального времени могут следить, за тем, как меняется температура воздуха, направление ветра, температура дорожного полотна.

Заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог ООО «ЕТС КРЫМ» Александр Набоков живет в Крыму всю жизнь, но не перестает удивляться погоде. Фото: ООО «ЕТС КРЫМ»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как повлиял теракт на Крымском мосту.

К сегодняшнему дню Крымский мост, напомним, уже полностью открыт для автомобильного движения. Строители справились со своей задачей в рекордно короткие сроки – за 4,5 месяца, хотя в обычном режиме на реализацию таких проектов, как заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, требуется около года. При этом меры безопасности по-прежнему остаются повышенными. И это не может не влиять как на движение на самом мосту, так и на трассе А-291 «Таврида»: возникают пробки. Чтобы минимизировать неудобства, власти и дорожные службы делают все возможное.

- Повышенное внимание уделяем площадкам отдыха расположенным на автодороге «Таврида», устанавливаем дополнительно мобильные туалетные кабинки, - рассказывает генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля, - Мы же не только работаем на «Тавриде», но и являемся обычными пользователями, хорошо видим, что происходит и конечно, стараемся помочь людям и делаем все для комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения по трассе «Таврида».

Реклама ООО «ЕТС Крым» LjN8KB4QT