Метеорологи обещают, что последний весенний месяц будет очень теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна уже прошла свой экватор, а это значит, что время подумать о том, какая погода ждет полуостров в конце сезона.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на май 2023 в Крыму.

ПОГОДА НА МАЙ 2023 В КРЫМУ

Синоптики Крымского гидрометцентра успокаивают: переживать о резких погодных изменениях не стоит. В ближайшие несколько недель столбики термометра будут уверенно ползти вверх и радовать своими высокими показателями.

Временами будет настолько жарко, что придется доставать из дальних ящиков короткие шорты, майки и футболки.

Метеорологи обещают, что последний весенний месяц будет очень теплым. Термометры покажут температуру выше 25 градусов со знаком плюс, а температурный фон постепенно повысится, поэтому в начале мая будет солнечно и безветренно.

По данным синоптиков, большая часть мая будет солнечной, лишь иногда небо будут закрывать небольшие тучки, которые принесут дожди. В первой половине месяца воздух днем прогреется до +15-17 градусов, а после 12 мая - до 20-25 со знаком плюс. Однако после захода солнца температура будет резко понижаться. Так, в вечернее и ночное времена можно ожидать не выше 12-13 градусов тепла.

Купаться в море, по словам синоптиков, пока рановато. Но для моржей и любителей экстремальных ощущений температура воды будет в самый раз. Она прогреется до 10-13 градусов.

По прогнозу гидрометцентра, в этом году май порадует крымчан и гостей полуострова теплой и относительно сухой погодой. Месяц не принесет много осадков, поэтому смело можно отправляться в поход, на прогулку или путешествие.