Задушили и спрятали тело в заброшенном доме: грузчики из Севастополя убили коллегу ради 180 тысяч рублей

Собраны неопровержимые доказательства причастности мужчин к убийству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе трое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что в марте прошлого года один из обвиняемых – севастопольский грузчик – прознал, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей. Мужчина решил украсть деньги и разработал план разбойного нападения. К совершению преступления он привлек двух своих друзей.

– 29 марта 2022 года они пригласили жертву на застолье, после распития связали мужчину, потребовав добровольно отдать деньги. Тот рассказал, что сумма в 180 тысяч рублей хранится дома в квартире по улице Московская, откуда организатор их и похитил, разделив деньги между подельниками. Далее, с целью скрыть разбой, он дал указание сообщникам совершить убийство пленника, после чего последний был задушен, – рассказали в региональном Следкоме.

Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, после чего вывезли его в заброшенное здание в Нахимовском районе. Там труп обнаружили прохожие.

Личность убитого была установлена в результате ДНК-экспертизы. Правоохранители задержали всех фигурантов, после чего суд заключил их под стражу.

Расследование завершено, собраны неопровержимые доказательства причастности мужчин к убийству. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.