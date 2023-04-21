Задержанный за госизмену севастополец готовил теракт в одном из зданий города

Мужчину задержали в декабре прошлого года по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержанный в декабре 2022 года по обвинению в госизмене 47-летний житель Севастополя готовил теракт в одном из административных зданий города. Об этом сообщает управление ФСБ России по РК и Севастополю.

- Установлено, что житель Севастополя планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных помещений города. Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, а также создал иные условия для совершения преступления, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием сотрудниками управления, - сообщили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ завел в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в декабре по подозрению в государственной измене ФСБ задержала двух жителей Севастополя, которые действовали в интересах СБУ и передавали данные о расположении объектов Минобороны РФ.

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