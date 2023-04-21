Финансировавшему «Исламский батальон «Крым» украинцу дали семь лет тюрьмы

Суд вынес приговор 21-летнему украинцу, задержанному при въезде в Крым. Фото: скриншот из видео/УФСБ по Крыму и Севастополю

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор украинцу, причастному к финансированию незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Он отправится в тюрьму на семь лет, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. Напомним, 21-летнего мужчину задержали при въезде в Крым в июле прошлого года.

- Установлено, что он предоставлял личные денежные средства на приобретение индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для участников незаконного вооруженного формирования, оказывал содействие в приобретении снаряжения для них, - сообщили в ФСБ.

Также, по данным правоохраниелетелей, мужчина доводил до членов запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* сведения о потребностях «Исламского батальона «Крым».

Ранее ФСБ возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом).

Киевский районный суд города Симферополя признал украинца виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Первый год он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

В октябре прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело против организатора «Исламского батальона «Крым». Сообщалось, что в марте 2014 года 57-летний мужчина покинул полуостров и прибыл в Украину, где начал поиски единомышленников, обеспечивая при этом участников нового формирования огнестрельным оружием и боеприпасами.

Отмечается, что «Исламский батальон «Крым» принимает участие в противодействии вооруженным силам России.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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