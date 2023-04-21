Похудеть за две недели: корреспондент «КП-Крым» отказалась от мучного и не узнала себя в зеркале

Корреспондент «Комсомолки» решилась на смелый эксперимент и на две недели полностью отказалась от мучного Фото: Евгения ГУСЕВА

Булочки на завтрак и эклеры на перекус - рацион, внушающий страх каждому, кто следит за своей фигурой. Отказаться от любимых мучных вредностей при этом под силу далеко не каждому. Корреспондента «Комсомолки» с детства приучили что хлеб - всему голова и без него никак. Тем не менее, летний сезон не за горами, а «светить» на пляже целлюлитом совсем не хочется. Булочки должны быть гладкими, как говорится. А потому от них нужно отказаться.

Девушка решилась на смелый эксперимент - на две недели отказалась от всех видов мучного. Рассказываем от первого лица, что может случиться, если отказаться от хлеба и булок, и стоит ли результат затраченных усилий.

ПЕРВЫЙ БЛИН ЛАВАШОМ

Самые провальные планы начинаются «с понедельника», поэтому я решила сломать систему и отказалась от любимых вкусностей со среды. Утром перед работой заскочила в клинику и сдала анализы - общий на кровь и, на всякий случай, на глюкозу. Неспроста ведь говорят, что именно в булках сахара больше, чем в шоколаде.

Первая сложность поджидала меня по пути в офис. Я привыкла забегать в кафе и покупать себе большой стакан кофе и сэндвич или эклер.

Но, как сильная женщина, первое испытание прошла…почти.

- Латте и ролл с курицей, пожалуйста.

Какая я молодец, думала я, поедая ролл в лаваше. И ведь совершенно не сложно. Лишь спустя десять минут я решила погуглить: «Лаваш является основным мучным изделием в армянской национальной кухне».

О, нет, я провалила задание с самого утра. Значит, эксперимент будет сложнее, чем я думала.

Вкусняшки из кафе в обеденный перерыв вредны не только для фигуры, но и бьют по кошельку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СКУДНЫЙ РАЦИОН

Домой я пришла с боевым настроем: следующие две недели буду все делать правильно. Ведь на кону не только возможное улучшение здоровья, но и фигура. Готовить я не люблю и редко успеваю, поэтому мой рацион получился достаточно скудным. Мне пришлось серьезно скорректировать питание. Вместе с отказом от хлеба под запретом оказался и весь фаст-фуд - там ведь каждое второе блюдо в меню с такой любимой мною запрещеночкой.

К счастью, мой завтрак почти не изменился: кружка кофе и овсяная каша. Отказаться понадобилось лишь от бутерброда, который я частенько позволяла себе «вдогонку». По совету диетолога Татьяны Бандуриной я также добавила в рацион вареные яйца - полезный, но ненавистный для меня продукт. Первые четыре дня я давилась куриными (по одной штуке в день), но решила заменить на два перепелиных.

С обедом же вышло сложнее - про привычные походы в кафе с французскими названиями (а, значит, и эклерами) пришлось забыть. Поэтому перерывы на работе я коротала в ближайшей столовой: супы, второе и компот. Если честно, такая еда меня особо не радовала, зато только в первую неделю я сэкономила более трех тысяч рублей (это и любимые мною роллы с курицей, эклерчики и бургеры). Оказывается, воздерживаться от мучного полезно не только для фигуры.

На ужин же меня ждала либо жареная курица, либо упаковка сыра бри с бокалом красного вина. Ну а что, не лишать же себя всех удовольствий.

Отказ от мучного - это еще и экономично Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЖЕНСКИЕ ТРУДНОСТИ

Первая неделя эксперимента прошла достаточно легко. Я заметила, что стала меньше утомляться и лучше спать. Изменений с кожей и волосами в лучшую сторону не увидела, но на это не жаловалась и раньше. В моей голове даже промелькнула мысль, не отказаться ли от мучного вообще? Да и вес начал уходить - минус три килограмма за первую же неделю эксперимента (не сказать, что без усилий, но в количестве еды я себя не ограничивала).

Трудности пришли оттуда, где их… в общем-то ждали.

Нагрянули «женские дни». А именно в этот период мне, как и любой девушке, хочется вредной еды, желательно много. Я мечтала о куске торта. Гамбургеры мерещились во снах. Нарушить собственные запреты мешало лишь отражение в зеркале - потерянная с лета талия начала вновь проявляться.

Признаюсь честно, на второй день цикла я все же не удержалась и съела хот-дог на заправке. Но с непривычки он показался мне не таким вкусным, как я и рассчитывала. Поэтому оставшиеся пять дней я продолжила придерживаться правильного питания.

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ

За время эксперимента я подстроилась под рацион, и вредный перекус заменила орехами и фруктами. Дошло даже до того, что постепенно отказалась не только от сладких булок, но и от сахара вообще - перестала есть шоколад и литрами пить латте с карамельным сиропом, заменив сливки на альтернативное молоко.

Любимые сэндвичи и бургеры я променяла на крупы и мясо (от рекомендаций налегать на рыбу отказалась - с морепродуктами отношения не сложились с детства). Конечно, иной раз мне просто катастрофически не хватало хлеба, но отражение в зеркале и положительные изменения самочувствия очень мотивировали. Порадовали и повторные результаты анализов: все показатели пришли в норму. Дефицит белка и жиров от выпечки покрыло их содержание в орехах и ненавистных яйцах.

Цифра на весах, тем не менее, за вторую неделю отказа от мучного не изменилась - все те же три килограмма, покинувшие меня сразу. Но отражение в зеркале удивляло с каждым днем: «апельсиновая корка» на боках стала менее заметна, а кожа будто подтянулась. Кроме того, объемы талии за две недели уменьшились на рекордные семь сантиметров! Почти готова к пляжному сезону.

И хоть цифра на весах уменьшилась лишь на три килограмма, объемы талии сократились аж на семь сантиметров! Фото: Ирина ГЕРЦ

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ?

В самом начале эксперимента я отсчитывала чуть ли не часы до финала и ждала «той самой среды». Думала, что отмечу знаменательный день огромным куском любимого «Наполеона». Но обошлось без торта - не захотелось.

Финальные результаты меня удивили. Я не ожидала, что всего за две недели отказа от хлеба я смогу перестроить пищевые привычки - вредная еда уже не казалась чем-то вожделенным. Разумеется, ставить крест на мучном я не собираюсь. Но благодаря эксперименту решила рационализировать подход к еде: от спелых фруктов удовольствия ничуть не меньше, чем от пирожных, а в качестве перекуса отлично подходят орехи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Отказ от вредной мучной пищи - один из главных принципов здорового питания. Такое мнение «КП-Крым» выразила кандидат медицинских наук, ведущий врач «Первая клиника Измайлово» гастроэнтеролог, диетолог Татьяна Бандурина.

Но вместе с отказом от мучного, желательно исключить из рациона и сладкое, отдавая предпочтение такой еде, как супы, мясо и рыба. По словам диетолога, хорошим выбором станут, к примеру, борщ, котлеты, плов, лагман и паэлья.

- Исключать в первую очередь нужно сдобу и мучное, которое быстро черствеет - это, например, багет, чиабатта, пицца, круассан. Отказ от тяжелой мучной и сладкой пищи - это единственный способ сохранить здоровье. Это же не диета, это правильное питание. Такие продукты, как пицца, гамбургеры, хлопья и те же самые эклеры, появились в избытке последние 50 лет. Отсюда и эпидемия ожирения и аллергических заболеваний, - отметила Татьяна Бандурина.

Совсем отказываться от мучного все же не обязательно. Так, без вреда для здоровья можно употреблять хлеб и макароны твердых сортов. При этом, хлебцы, которые позиционируют как продукты здорового питания, по словам эксперта, тоже вредны.

- Лучший выбор - это нарезной батон и белый хлеб, который делается на закваске или на дрожжах. Лаваш же лучше выбирать тот, который черствеет не быстро, - заключила диетолог.

Анализы после эксперимента тоже стали чуть лучше. Фото: Анастасия Килина

СЧИТАЛКА «КП»

До начала эксперимента я предпочитала обедать в кафе недалеко от работы. В среднем, один такой поход обходился мне в 580 рублей:

- латте с карамельным сиропом - 210 рублей

- ролл с курицей или ветчиной - 260 рублей

- эклер - 110 рублей.

Еще один ролл (260 рублей), либо кусок торта (230 рублей) я заказывала после работы.

В этом случае, за пять дней «набегала» нехилая сумма - 4200 рублей.

Отказавшись от мучного, я стала обедать в ближайшей столовой. Полноценный прием пищи - пюре или гречка, суп и компот обходились мне в 150-200 рублей.

Существенно дешевле - 1000 рублей за пять дней.

Путем нехитрых подсчетов, я поняла, что за две недели эксперимента сэкономила 6400 рублей.

Чем не повод пересмотреть пищевые привычки?