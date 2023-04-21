Выходные и праздничные дни в мае-2023 в Крыму: как отдыхаем и сколько работаем

Крымчан в мае ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2023 года крымчан ждут длинные выходные. Последний весенний месяц словно создан для отдыха и путешествий, ведь именно на него приходятся важные общероссийские праздники - День весны и труда и День Победы.

Рассказываем, какие выходные и праздничные дни ждут крымчан в мае 2023 года.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В МАЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

В мае 2023 года крымчан ждут целых 11 выходных дней. Помимо привычных субботы и воскресенья, отдыхать будем еще 1, 8 и 9 мая. Понедельник, 8 мая, стал нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января 2023 года.

Таким образом, в последний весенний месяц 2023 года в Крыму выходными днями будут 1, 6, 7, 8, 9 мая, а также 13,14, 20, 21, 27 и 28 мая.

СКОЛЬКО РАБОЧИХ ДНЕЙ В МАЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

Крымчан в мае 2023 года ждут две короткие рабочие недели. Производственный календарь на текущий год опубликовало министерство труда и социальной защиты РК.

- Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая, - рассказали в Минтруда Крыма.

В этом году в мае будет лишь 20 рабочих дней. Нормы рабочего времени для 40-часовой рабочей недели (это соответствует графику 5/2) - 160 часов.