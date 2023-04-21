17 ножевых ранений: в Севастополе осужден жестокий убийца

Убийство произошло на съемной квартире в октябре 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

30-летнего жителя Севастополя приговорили к 13,5 годам лишения свободы за убийство друга, с которым он снимал квартиру. Как сообщает прокуратура города-героя, убийство произошло ночью в октябре 2019 года. Во время ссоры мужчина нанес приятелю 17 ударов кухонным ножом, в результате чего тот скончался. Все произошло в квартире по улице Павла Корчагина.

- Кроме этого, нападавший похитил из квартиры ювелирные изделия, мобильный телефон и иное имущество убитого на общую сумму почти 87 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина отогнал автомобиль жертвы от дома, оставил его на другой улице, и выехал из Севастополя.

С тех пор севастополец находился в розыске. Установить его местонахождения удалось в августе прошлого года. Мужчину задержали и заключили под стражу в Ростовской области.

Его признали виновным по статьям об убийстве, а также краже и угоне атомобиля.

Гагаринский районный суд Севастополя, согласившись с доводами прокурора, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание севастополец будет в исправительной колонии строгого режима.

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