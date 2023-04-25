В Крыму учительницу обвинили в избиении восьмиклассника: к делу подключилась прокуратура

По факту случившегося проводится проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура проверит информацию о применении мер физического воздействия в отношении ученика одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообществе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в школе №1 в Гвардейском педагог применила силу по отношению к восьмикласснику.

Пост в соцсетях набрал большое количество комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: некоторых ужаснуло поведение учителя, но другие предположили, что женщина не стала бы вести себя агрессивно без причины.

– Не оправдываю рукоприкладство. Но когда разбираешься в ситуации, выясняется, что провокации были со стороны детей, – подчеркнула одна из местных жительниц.

Ситуацию прокомментировала и одна из предполагаемых учениц школы (по крайней мере, так девочка себя назвала). По ее словам, поводом для случившегося послужило опоздание нескольких школьников на урок. Девочка утверждает, что от возмущенной учительницы досталось не одному, а четверым мальчикам. По ее словам, подобное произошло не в первый раз.

– Она может и учебником швырнуть, и о доску головой ударить, щипается, поднимает руку на детей, – заявила юная крымчанка.

Случившееся было снято на видео, и роликом заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что выяснят все обстоятельства и причины инцидента. Сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям руководства школы.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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К делу подключились прокуратура и Следственный комитет (подробности)