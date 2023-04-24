Корм нового поколения: рассказываем о питании для кошек и собак от AJO

Фото: ajo-pet.ru

Каждому владельцу своего питомца важно, чтобы пушистик радовал его своим очарованием, был здоров и не имел никаких проблем с пищеварением. Для этого важно не только окружать животных заботой и любовью, но и давать только проверенное и качественное питание. Полноценный рацион со всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, которые учитывает все потребности организма питомца, может обеспечить долгую и радостную жизнь. С этой задачей хорошо справляется корм от бренда AJO.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Полезный и сбалансированный корм для кошек и собак супер-премиум-класса создан в парадигме HOLISTIC VIEW. Для его создания производитель использует целостный подход и применяет последние научные достижения и базовые принципы правильного питания питомцев.

Фото: ajo-pet.ru

Это настоящая умная еда для кошек и собак, который полностью соответствует требованиям нового времени. Ключевой принцип работы бренда заключается в синергии последних научных достижений и базовых принципов питания каждого питомца.

- Мы внимательно изучили особенности обмена веществ, генетические особенности кошек и собак, а также их циклы роста и развития, и создали по-настоящему инновационный продукт. Наша задача - стать вашим проводником в мир умной заботы о питомце, а также помочь укрепить эмоциональную связь и построить настоящую крепкую дружбу с вашим любимцем, — заявлено на сайте производителя.

Всю продукцию AJO производят на новом современном заводе LIMKORM PETFOOD. Он оснащен инновационным оборудованием от российских и европейских лидеров отрасли.

Чтобы добиться максимальной точности в дозировке и рецептуре, на заводе используются роботизированные линии фасовки, упаковки и укладки на паллеты, а также высокоточный программируемый дозатор.

БЕЗ ПШЕНИЦЫ И КУКУРУЗЫ

Во всех кормах AJO отсутствуют пшеница и кукуруза. В качестве источника углеводов производитель использует рис, гречку и овсяные хлопья, так как эти ингредиенты имеют высокую пищевую ценность и улучшают органолептические свойства корма.

- Формулы рационов учитывают индивидуальные потребности кошек и собак, особенности обмена веществ, а также их возраст и физиологию, — отмечает производитель.

ДЛЯ КОШЕК

Для владельцев кошек бренд создал линейку корма с низким содержанием злаковых. Благодаря этому получился продукт с низким содержанием углеводов. 75-80 % калорий приходится на белки и жиры, что максимально приближено к природной потребности кошек.

ДЛЯ СОБАК

Также бренд AJO выпускает корма для собак с гречкой, которые содержат полезные микроэлементы, необходимые для здорового развития питомца — железо, магний, калий, фосфор и витамины группы B. Корм имеет высокую питательность и гипоаллергенность и помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

КСТАТИ

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