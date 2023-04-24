«Бабушка перестала разговаривать и сильно плакала»: в Алуште 21-летний парень изнасиловал 94-летнего ветерана войны

Молодого человека, по словам соседей, не раз видели пьяным в родном селе. Фото: соцсети

Дикая история произошла на днях в маленьком поселке Изобильное под Алуштой. 21-летний парень изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего одноклассника. Все произошло на Пасху, когда молодого человека по имени Сергей пригласили отметить праздник.

Как рассказала КП-Крым родственница пострадавшей пожилой женщины, молодой мужчина приехал в гости раньше друга уже выпившим и застал там только его прабабушку - ветерана Великой Отечественной. Сначала стал требовать пенсию, которую бабушка получила накануне, а после отказа изнасиловал ее и лег спать, пригрозив убийством, если пенсионерка кому-нибудь расскажет о случившемся. В постели его и застал вернувшийся домой одноклассник.

- Все это правда. Бабулю сначала положили на обследование в больницу, ее осмотрел гинеколог и все подтвердилось, сейчас она уже дома. Но она ни с кем не разговаривает, у нее сильный шок и стресс. Она сильно плакала, - рассказала родственница пожилой женщины по имени Анастасия.

По информации односельчан, 21-летний мужчина, изнасиловавший пожилую женщину, с раннего возраста состоит на учете в полиции, числится в местном казачьем обществе и сильно пьет. Его не раз видели разъезжающим пьяным на мопеде и пристающим к местным девушкам.

- У него уже есть условный срок. У девушки из села он украл деньги. Были жалобы и на попытки изнасилования девочек села! Причем заявления тоже были написаны, - рассказали односельчане парня.

При этом мать парня (она и сама, по словам соседей, отбывала срок по серьезной статье) утверждает, что ее сына напоили умышленно и все подстроили. По словам родственников ветерана, женщина даже угрожала им убийством, если они не заберут заявление из полиции. Сейчас, по словам Анастасии, молодой человек задержан.

Тем временем в республиканском МВД информацию о резонансном случае не подтверждают, но и не опровергают. Там также не стали комментировать данные о задержании мужчины.

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