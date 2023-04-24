Больше года в СИЗО: суд арестовал имущество экс-министра культуры Крыма и оставил ее под стражей

Арину Новосельскую уволили с должности министра культуры Крыма в 2021 году в связи с утратой доверия. Фото: сайт Министерства культуры РК

Бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская (по документам экс-чиновница носит имя Вера) продолжает оставаться в следственном изоляторе. Московский городской суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда, который продлил сроки содержания под стражей экс-министра и отказал в переводе ее под домашний арест. Об этом говорится в документах на сайте суда.

Напомним, о следственных действиях в отношении тогда еще министра культуры республики стало известно в ноябре 2021 года. Чиновницу обвинили в получении взятки в 25 миллионов рублей и «покровительстве» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. 19 ноября 2021-го Басманный суд Москвы арестовал Новосельскую, а спустя три дня глава Крыма уволил ее с должности в связи с утратой доверия.

В январе 2023 года суд продлил Новосельской срок содержания под стражей. Защита сочла решение необоснованным и подала апелляцию, аргументировав свою позицию тем, что экс-министр не скрывалась от следствия, не находилась в розыске и не совершала попыток давления или уничтожения доказательств. При этом имеет государственные и общественные награды, а также за все время работы не имела ни одного замечания и нарекания. Кроме того, на ее иждивении находится брат-инвалид 1 группы, который не может самостоятельно передвигаться, и за которым Новосельская могла бы ухаживать в условиях домашнего ареста.

Тем не менее суд посчитал, что обстоятельства, которые послужили основанием для ареста экс-чиновницы, в настоящее время не изменились. При этом длительный срок нахождения экс-министра в СИЗО не противоречит уголовному судопроизводству.

- Данных о том, что по состоянию здоровья подсудимая не может содержаться в условиях следственного изолятора, суду не представлено. Также отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о том, что нахождение подсудимой под стражей в условиях следственного изолятора создает угрозу ее жизни и здоровью, - говорится в решении Московского городского суда.

КВАРТИРЫ, МАШИНА, ГАРАЖ ТОЖЕ ПОД АРЕСТОМ

Под арестом остается и имущество экс-министра, членов ее семьи и друзей. Речь идет о нескольких квартирах, одна из которых находится в Москве и принадлежит брату Арины Вадимовны, а также гараже-автостоянке и автомобиле Land Cruiser 2017 года выпуска, зарегистрированного на мужа экс-чиновницы.

- Вопреки доводам жалоб срок ареста продлен судом исходя из предъявленного Новосельской В.В. обвинения, в связи с наличием обоснованных подозрений полагать, что имущество, зарегистрированное на иных лиц, было получено в результате преступных действий обвиняемых либо использовалось или предназначалось для целей, указанных в части 3 статьи 115 УПК РФ, и основания для продления срока не отпали, - говорится в апелляционном постановлении Московского горсуда.

В документе также отмечается, что наложение ареста на имущество не связано с лишением права собственности на него, не препятствует дальнейшему его использованию по назначению с целью получения прибыли и носит временный характер.

Напомним, в должности министра культуры республики Арина Новосельская запомнилась нецензурной бранью во время онлайн-совещания по реализации госпрограммы во главе с Сергеем Аксеновым. Этот инцидент даже обыграл ведущий популярного юмористического шоу на Первом канале. Кроме того, пользователи активно обсуждали полупрозрачный кружевной наряд, в котором министр пришла поздравлять школьников с 1 сентября. Еще одним поводом для шуток стала ее оговорка в Керчи, когда она назвала «орлольвом» символ города-героя – грифона.

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