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Общество25 апреля 2023 14:38

Пережил и голод, и войну. В Крыму помогают 91-летнему пенсионеру, который ютится в сарае после пожара

В Крыму помогают 91-летнему пенсионеру, который несколько месяцев живет на пепелище
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Зимой у Ивана Ивановича сгорел дом, сейчас он живет в сарае, ему помогают волонтеры. Фото: Юлия Гаевская

Зимой у Ивана Ивановича сгорел дом, сейчас он живет в сарае, ему помогают волонтеры. Фото: Юлия Гаевская

За судьбой 91-летнего Ивана Ивановича Орлова из села Счастливое Бахчисарайского района следит, пожалуй, уже весь Крым. Неизвестно, чем могла бы закончиться история этого поникшего старичка, если бы не случайная встреча с молодой учительницей на автовокзале Симферополя.

Юлия Гаевская обратила внимание на дедушку с перевязанным глазом, который ждал автобус на Бахчисарай. Разговорились. Оказалось, что у Ивана Ивановича, как представился пожилой человек, еще в январе сгорел дом, пришлось переехать в уцелевший сарай. Жена давно умерла, дети живут далеко и мало интересуются стариком. Сам он детдомовский, после войны всю жизнь проработал в «Артеке» смотрителем территории. А глаз повредил, споткнувшись о мусор на пепелище.

Споткнувшись о мусор, 91-летний пенсионер упал и поранил глаз. Фото: Юлия Гевская.

Споткнувшись о мусор, 91-летний пенсионер упал и поранил глаз. Фото: Юлия Гевская.

ПОМОГАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Об этой встрече Юлия Гаевская рассказала в соцсетях. Тут же откликнулись десятки неравнодушных, готовых помочь старику продуктами, медикаментами, необходимыми вещами, а также вывезти мусор и наладить быт. Первым делом волонтеры отвезли Ивана Ивановича к врачу, чтобы выяснить, как лечить пострадавший глаз. Затем в баню, а после - подстригли и свозили в церковь, купив Библию и иконку, тем самым осуществив давнюю мечту дедушки.

- Наконец-то вывезли большую гору мусора! Обошлось очень дорого, но, к счастью, нашлись люди, которые оплатили эту услугу. Привезли продукты, навели порядок в его доме-сарае и во дворе. К нам присоединились спортсмены со своими родителями и тренером. Они осуществили еще одну мечту старика - купили спутниковую антенну и подключили телевидение! Отдельная благодарность за холодильник и продукты! - написала у себя на страничке Юлия Гаевская.

Пожилой крымчанин попросил исполнить его мечту и отвезти его в церковь. Фото: Юлия Гаевская.

Пожилой крымчанин попросил исполнить его мечту и отвезти его в церковь. Фото: Юлия Гаевская.

После многочисленных постов в соцсетях и сюжета по республиканскому телевидению включились в работу и местные власти. Буквально накануне пенсионера посетила глава муниципального образования Бахчисарайского района Ольга Урайкина. Она пообещала организовать субботник во дворе Ивана Ивановича.

- Необходимо вывезти еще большой объем мусора. Для этого будет организован субботник, сейчас решается, в какой именно день он будет проведен, - сообщили КП-Крым в пресс-службе бахчисарайского горсовета.

ЗА ИВАНА ИВАНОВИЧА ПЕРЕЖИВАЮТ ДАЖЕ БОЙЦЫ В ЗОНЕ СВО

Переживают за Ивана Ивановича и на передовой. Как рассказала Юлия, от бойцов из зоны СВО приходит много сообщений с поддержкой, некоторые даже планируют приехать к старику во время отпуска.

- Расспрашивают, переживают за него. А одни ребята даже передали ему подарки, - рассказала женщина.

Крымчанке тем временем удалось найти 70-летнюю дочь Ивана Ивановича. Она живет в Мурманске, но по определенным причинам не может забрать отца, так как и сама находится в сложной жизненной ситуации.

Волонтеры привезли дедушке холодильник, телевизор и мобильный телефон. Фото: Юлия Гаевская.

Волонтеры привезли дедушке холодильник, телевизор и мобильный телефон. Фото: Юлия Гаевская.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО С ХРУЩЕВЫМ

Долгие годы Иван Орлов мечтал найти фото в газете, на котором запечатлен визит в «Артек» Никиты Хрущева и Климента Ворошилова в 1956 году. Генсек и военачальник в окружении пионеров, а между ними он - 24-летний сотрудник детского лагеря. В тот момент Иван Иванович держал цветы, предназначенные для высоких гостей, и попал в исторический кадр.

- В те годы Иван Иванович уже работал в «Артеке». Говорит, что всегда очень молодо выглядел. Его всегда называли пацаном. Он очень маленького росточка, худощавый. Да и сейчас не скажешь, что ему столько лет, - рассказала КП Юлия Гаевская.

Найти уникальное фото удалось в «Учительской газете» за 1960 год.

На этом фото молодой Иван Иванович держит цветы для Хрущева. Фото предоставлено Юлией Гаевской

На этом фото молодой Иван Иванович держит цветы для Хрущева. Фото предоставлено Юлией Гаевской

- Наш дедушка ожил. Он бескрайне рад! У него уже есть телефон. Звонит мне каждое утро и желает доброго дня, - рассказывает крымчанка.

Об истории Ивана Ивановича узнали и в МДЦ «Артек». Там волонтерам пообещали организовать встречу пенсионера с артековцами.

Статья в "Учительской газете" за 1960 год о визите Хрущева в "Артек". Фото: Помоги ближнему(Добровольцы Крыма)/Вконтакте

Статья в "Учительской газете" за 1960 год о визите Хрущева в "Артек". Фото: Помоги ближнему(Добровольцы Крыма)/Вконтакте

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