Пережил и голод, и войну. В Крыму помогают 91-летнему пенсионеру, который ютится в сарае после пожара

Зимой у Ивана Ивановича сгорел дом, сейчас он живет в сарае, ему помогают волонтеры. Фото: Юлия Гаевская

За судьбой 91-летнего Ивана Ивановича Орлова из села Счастливое Бахчисарайского района следит, пожалуй, уже весь Крым. Неизвестно, чем могла бы закончиться история этого поникшего старичка, если бы не случайная встреча с молодой учительницей на автовокзале Симферополя.

Юлия Гаевская обратила внимание на дедушку с перевязанным глазом, который ждал автобус на Бахчисарай. Разговорились. Оказалось, что у Ивана Ивановича, как представился пожилой человек, еще в январе сгорел дом, пришлось переехать в уцелевший сарай. Жена давно умерла, дети живут далеко и мало интересуются стариком. Сам он детдомовский, после войны всю жизнь проработал в «Артеке» смотрителем территории. А глаз повредил, споткнувшись о мусор на пепелище.

Споткнувшись о мусор, 91-летний пенсионер упал и поранил глаз. Фото: Юлия Гевская.

ПОМОГАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Об этой встрече Юлия Гаевская рассказала в соцсетях. Тут же откликнулись десятки неравнодушных, готовых помочь старику продуктами, медикаментами, необходимыми вещами, а также вывезти мусор и наладить быт. Первым делом волонтеры отвезли Ивана Ивановича к врачу, чтобы выяснить, как лечить пострадавший глаз. Затем в баню, а после - подстригли и свозили в церковь, купив Библию и иконку, тем самым осуществив давнюю мечту дедушки.

- Наконец-то вывезли большую гору мусора! Обошлось очень дорого, но, к счастью, нашлись люди, которые оплатили эту услугу. Привезли продукты, навели порядок в его доме-сарае и во дворе. К нам присоединились спортсмены со своими родителями и тренером. Они осуществили еще одну мечту старика - купили спутниковую антенну и подключили телевидение! Отдельная благодарность за холодильник и продукты! - написала у себя на страничке Юлия Гаевская.

Пожилой крымчанин попросил исполнить его мечту и отвезти его в церковь. Фото: Юлия Гаевская.

После многочисленных постов в соцсетях и сюжета по республиканскому телевидению включились в работу и местные власти. Буквально накануне пенсионера посетила глава муниципального образования Бахчисарайского района Ольга Урайкина. Она пообещала организовать субботник во дворе Ивана Ивановича.

- Необходимо вывезти еще большой объем мусора. Для этого будет организован субботник, сейчас решается, в какой именно день он будет проведен, - сообщили КП-Крым в пресс-службе бахчисарайского горсовета.

ЗА ИВАНА ИВАНОВИЧА ПЕРЕЖИВАЮТ ДАЖЕ БОЙЦЫ В ЗОНЕ СВО

Переживают за Ивана Ивановича и на передовой. Как рассказала Юлия, от бойцов из зоны СВО приходит много сообщений с поддержкой, некоторые даже планируют приехать к старику во время отпуска.

- Расспрашивают, переживают за него. А одни ребята даже передали ему подарки, - рассказала женщина.

Крымчанке тем временем удалось найти 70-летнюю дочь Ивана Ивановича. Она живет в Мурманске, но по определенным причинам не может забрать отца, так как и сама находится в сложной жизненной ситуации.

Волонтеры привезли дедушке холодильник, телевизор и мобильный телефон. Фото: Юлия Гаевская.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО С ХРУЩЕВЫМ

Долгие годы Иван Орлов мечтал найти фото в газете, на котором запечатлен визит в «Артек» Никиты Хрущева и Климента Ворошилова в 1956 году. Генсек и военачальник в окружении пионеров, а между ними он - 24-летний сотрудник детского лагеря. В тот момент Иван Иванович держал цветы, предназначенные для высоких гостей, и попал в исторический кадр.

- В те годы Иван Иванович уже работал в «Артеке». Говорит, что всегда очень молодо выглядел. Его всегда называли пацаном. Он очень маленького росточка, худощавый. Да и сейчас не скажешь, что ему столько лет, - рассказала КП Юлия Гаевская.

Найти уникальное фото удалось в «Учительской газете» за 1960 год.

На этом фото молодой Иван Иванович держит цветы для Хрущева. Фото предоставлено Юлией Гаевской

- Наш дедушка ожил. Он бескрайне рад! У него уже есть телефон. Звонит мне каждое утро и желает доброго дня, - рассказывает крымчанка.

Об истории Ивана Ивановича узнали и в МДЦ «Артек». Там волонтерам пообещали организовать встречу пенсионера с артековцами.

Статья в "Учительской газете" за 1960 год о визите Хрущева в "Артек". Фото: Помоги ближнему(Добровольцы Крыма)/Вконтакте

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