Пустой город, радиоактивное солнце и покалеченные судьбы. Чернобыль: воспоминания ликвидаторов

Ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ликвидаторы последствий, которые занимались устранением крупной аварии и обеспечивали помощь и защиту населению, поделились воспоминаниями с «Комсомолкой» о жутком периоде и рассказали о том, что даже спустя годы невозможно забыть.

Олег Тихомиров был обычным рядовым солдатом-срочником, который работал механиком-водителем. Выполняя службу под Киевом, он перевозил начальников и сослуживцев. На тот момент, когда произошла авария на Чернобыльской атомной станции, ему было всего 19 лет. Сейчас ему уже 56, но тот роковой день, 26 апреля 1986 года, мужчине не забыть.

Механик-водитель во время срочной службы. Фото: Личный архив Олега Тихомирова

- Об аварии я узнал внезапно. Как сейчас помню, четыре утра, громкий хлопок, тревога на весь район, нас будят и отдают приказ срочно собираться и ехать выполнять задание. Сначала подняли четырех водителей, в их числе был и я. Тогда было сильное превышение радиационного фона, но что именно произошло - никто не знал, поэтому нас отправили на разведку, - начинает рассказ ликвидатор.

Так выглядел город до 1986 года. Фото: Личный архив Олега Тихомирова

РАДИАЦИЯ ЗАШКАЛИВАЛА

По словам Тихомирова, когда их машина выехала в сторону атомной электростанции, показатели радиации зашкаливали. В тот момент они и понял, что произошло неладное.

- Около станции мы увидели большое количество пожарных машин. Все в один голос говорили, что там случился пожар, поэтому нужно просто ликвидировать его последствия и не дать произойти ядерному взрыву. Нам сказали, что произошел хлопок водорода, и температура в реакторе поднимается, - говорит военный.

Рядовые солдаты не понимали масштабы трагедии, так как о подобных авариях они только читали в учебниках и вряд ли представляли, что им придется участвовать в ликвидации. Поэтому в момент выполнения приказов никто даже не испытывал страха.

- Мы все были хорошо подготовленные, спортивные ребята. Нам все было ни по чем! Но кто же знал, что вся эта трагедия покалечит судьбы каждому, кто был там, - продолжает Олег Тихомиров.

Припять превратилась в пустыню. Фото: Личный архив Олега Тихомирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И СНА

Первые несколько суток солдатам приходилось постоянно быть на ногах, перевозить людей и участвовать в эвакуации. За день город Припять под Киевом превратился в пустыню. В нем не было ни души, все разъехались, оставили свои дома и даже не подозревали, что кому-то придется навсегда попрощаться с родным местом.

«ДВА СОЛНЦА»

Олег Тихомиров работал без выходных и передышек с утра и до ночи. А когда получил предельную дозу облучения в 45 рентген (при норме 20 микрорентген в час, - Ред.), 2 мая его вывезли из зоны отчуждения в госпиталь.

Одним из запоминающихся событий того страшного периода для Тихомирова стал момент, когда он увидел «два Солнца».

- Конечно, это было горение реактора. Но зрелище было очень впечатляющее. Мы стояли с офицером, и я ему говорю: «Смотри, там два Солнца видно!» До сих пор этот образ перед глазами иногда всплывает, - рассказывает ликвидатор.

КАТАСТРОФА НЕ ПРОШЛА БЕССЛЕДНО

Та самая неделя, проведенная вблизи атомного реактора, принесла много разрушений целому миру. Из-за ударной дозы радиации у многих причастных к ликвидации появились большие проблемы со здоровьем. Механик-водитель не стал исключением. Уже в зрелом возрасте вместе с семьей он приехал в Крым на оздоровление.

- У каждого, кто работал в зоне отчуждения, были проблемы с нервной системой, суставами и костями. У меня диагностировали гидроцефалию головного мозга, ряд неврологических заболеваний, а в 28 лет уже не было ни одного своего зуба, - добавляет Тихомиров.

Сейчас крымчанин об аварии на ЧАЭС вспоминает неохотно, но понимает, что говорить о страшной трагедии все же стоит, ведь катастрофа научила мир многому.

- Всегда нужно отвечать за свои поступки и помнить, что халатность может привести к тяжелым последствиям. А расхлебывать их придется десятилетиями, - заключает житель полуострова.

РАДИАЦИЯ ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ

Крымчанин Анатолий Кисиль уже почти двадцать лет с трудом покидает свою квартиру. В 2000-м году он пережил инсульт, а последствия радиации до сих пор дают о себе знать.

Когда произошла авария в Чернобыле, ему было 22 года. Молодого человека призвали на 180-суточные военные сборы в Киев. А уже с 7 по 25 июня, буквально спустя пару месяцев после катастрофы, он отработал на Промплощадке ЧАЭС, очищая помещения первой, второй и третьей энергоблоков от радиации. Почти за три недели работы без выходных и перерывов ликвидатор получил предельно допустимую дозу облучения, которая по факту была еще выше зафиксированной документально. Поэтому ему пришлось досрочно завершить военные сборы.

Катастрофа принесла много разрушений и тяжелых последствий. Фото: Личный архив Анатолия Кисиля

САМОЕ ЖУТКОЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ

В свои 59 лет Анатолий с дрожью в голосе вспоминает самое страшное время в его жизни. Несмотря на то, что после взрыва на тот момент прошло больше месяца, многие солдаты, которые с первых дней уехали в Чернобыль, еще не успели вернуться в части, поэтому узнать, что происходило на месте катастрофы, было невозможно. Никто не мог поделиться впечатлениями, рассказать, что взять и к чему готовиться.

- Было страшно. Но отказаться от выполнения задания никто не мог. Было сказано выполнять – мы и выполняли. Тем более все были молодые, хорошо подготовленные, здоровые. Казалось, что нам все ни по чем. Но последствия были жуткими. Они остались со мной на всю жизнь, - говорит КП-Крым крымчанин.

Кисилю пришлось работать в одной из самых опасных зон – внутри электростанции. Рабочее время должно было длиться до десяти минут, но на деле доходило до нескольких часов.

Когда ликвидатор находился на выполнении задания, родственники очень за него переживали. Телефонной связи не было, поэтому приходилось молча ждать возвращения.

Сейчас, как и многие чернобыльские военные, 59-летний мужчина жалуется на сильные проблемы со здоровьем.

- Сначала была общая слабость и ужасное утомление. Иногда бывало, что шел по делам, а на ходу чуть ли не падал в обморок. Сильно упал иммунитет и буквально «посыпались» кости. Также пришлось полностью заменить тазобедренный сустав, а около 20 лет назад пережил инсульт. Постоянно приходится ходить по врачам, а новые проблемы то и дело появляются, - говорит он.

МИНУТА ЗА ГОД

По словам ликвидаторов, короткое время пребывания в Чернобыле приравнивается к десятилетиям. Каждый, кто участвовал в устранении последствий катастрофы, находился в условиях страшнее войны, ведь воевать приходилось с незримым врагом.

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