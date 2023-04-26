Крымский силач готовится покорить гору Митридат со 100-килограммовой штангой на плечах

Джамшид Исматиллаев планирует покорить гору Митридат в Керчи со штангой на плечах. Фото: Джамшид Исматиллаев/Вконтакте

Крымский атлет Джамшид Исматиллаев, на счету которого немало мировых рекордов по силовому экстриму, готовится к покорению новой вершины. Силач планирует подняться на гору Митридат в Керчи со 100-килограммовой штангой на плечах. С увесистым грузом спортсмену предстоит преодолеть 423 ступени.

- Там четыре пролета и крутые ступеньки под углом, это самое сложное, - рассказал стронгмен КП-Крым.

Джамшид провел уже две тренировки в Керчи. Признается: подъем дается непросто.

- Со мной должен был подниматься дублер. Это необходимо на случай, если я не поднимусь, или мало ли что может случиться. Но дублер прошел всего два пролета и вернулся. А я уже два раза на тренировке поднимался. Один раз со штангой 70 килограммов, второй – 90 килограммов…Тяжело, конечно, - рассказал атлет.

Уже на второй тренировке спортсмен поднялся на гору со штангой весом 90 килограммов. Фото: скриншот из видео "Сильнейшая нация мира"

До Джамшида подобную «прогулку» на Митридат не осуществлял никто. Сам спортсмен уже имеет опыт восхождения со штангой. В 2019 году он поднялся на Ай-Петри с грузом 50 килограммов. На рекорд атлету понадобилось 6 часов 15 минут. И останавливался он лишь трижды, чтобы попить воды.

Восхождение на Митридат состоится в рамках юбилейного 25-го фестиваля «Боспорские Агоны». Фиксировать рекорд России будут представители Всемирной богатырской Лиги «Сильнейшая нация мира».

Напомним, Джамшид Исматиллаев родом из Судака. На его счету множество рекордов – от перетаскивания экскурсионного теплохода весом в 150 тонн, до греческого парома с сорока фурами на борту. А в 2021 году спортсмен бросил вызов самолету весом 31,5 тонны и протянул его по аэродрому.

Джамшид - профессиональный спортсмен, мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсмен России и мира.

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