Убил ради 200 тысяч: севастополец пойдет под суд за жестокую расправу над пенсионеркой

Мужчина совершил преступление пьяным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе 41-летнего безработного обвиняют в разбойном нападении и убийстве 81-летней знакомой пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант решил напасть на пенсионерку, к которой был вхож в дом.

– Ранее его мать и жена работали сиделками у пенсионерки, и он обладал сведениями о ее достатке, – отметили в СК.

Поздним вечером 15 февраля прошлого года пьяный севастополец проник к женщине в квартиру на первом этаже дома на улице Ерошенко. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что мужчина нанес пенсионерке как минимум девять ударов молотком по голове. В результате пострадавшая скончалась.

– Злоумышленник похитил из квартиры 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, скрывшись с места преступления, – отметили в СК.

В прокуратуре отметили, что общая сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Мужчину задержали после того, как он сбыл краденые ценности. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд.