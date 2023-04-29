Самый сложный ранг пожара: в Севастополе из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом

В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Рано утром 29 апреля Севастополь атаковал украинский беспилотник. Из-за попадания дрона загорелась цистерна с топливом в микрорайоне Казачья Бухта. О происшествии сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

О горящей цистерне глава Севастополя рассказал в 5 часов утра. Перед этим жители города-героя слышали мощный взрыв.

- По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. Площадь пожара около 1 тыс. квадратных метров, пожару присвоен 4 класс, - писал Развожаев.

На место незамедлительно выехали все оперативные службы. 18 пожарных расчетов и 60 сотрудников приступили к тушению пожара. Отмечается, что четвертый ранг пожара - самый сложный.

К счастью, никто из людей в результате атаки БПЛА не пострадал. Не угрожает опасность и гражданским объектам.

Михаил Развожаев отметил, что находится на месте ЧП и возглавляет оперативный штаб. Там же работают начальник севастопольского главка МЧС, прокуратура и полиция.