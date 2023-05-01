«А Крым чей?»: Лера Кудрявцева огорошила телефонных мошенников неожиданным вопросом

Ответ мошенника вызвал смех у телеведущей Фото: Алина ЧЕРНОВА

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях получила странный звонок на телефон. Когда она собиралась на съемки в гримерке, ей позвонил неизвестный номер и представился силовиком. Однако сбить с толку мошенника удалось лишь одним вопросом – о принадлежности Крыма. Видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.

С самого начала разговора она заподозрила неладное, поэтому попросила снять ее общение на телефон.

- У нас поступило поручение со стороны Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела, предусмотренного статьей 275-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Простыми словами - это государственная измена… Совершены переводы на территории Украины от имени клиентов, - убеждал голос на том проводе.

Однако уверенную речь так называемого «силовика» Кудрявцева со смехом прервала вопросом:

- Скажите, а Крым чей?

В ответ она услышала:

Ну, покамест ваш.

- Ваш - это чей?

- Ну, Российской Федерации.

- А что значит «покамест»?

- Потому что мы его себе заберем обратно, - с ухмылкой добавил мошенник.

В этот момент телеведущая рассмеялась и решила завершить диалог с неизвестным. В ответ на его слова она пожелала добра и мира, а затем положила трубку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лера Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника с Украины

Мошенник «сдулся» после вопроса о принадлежности Крыма (подробнее)