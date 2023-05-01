«А Крым чей?»: Лера Кудрявцева огорошила телефонных мошенников неожиданным вопросом

Ответ мошенника вызвал смех у телеведущей
Фото: Алина ЧЕРНОВА
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях получила странный звонок на телефон. Когда она собиралась на съемки в гримерке, ей позвонил неизвестный номер и представился силовиком. Однако сбить с толку мошенника удалось лишь одним вопросом – о принадлежности Крыма. Видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.
С самого начала разговора она заподозрила неладное, поэтому попросила снять ее общение на телефон.
- У нас поступило поручение со стороны Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела, предусмотренного статьей 275-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Простыми словами - это государственная измена… Совершены переводы на территории Украины от имени клиентов, - убеждал голос на том проводе.
Однако уверенную речь так называемого «силовика» Кудрявцева со смехом прервала вопросом:
- Скажите, а Крым чей?
В ответ она услышала:
Ну, покамест ваш.
- Ваш - это чей?
- Ну, Российской Федерации.
- А что значит «покамест»?
- Потому что мы его себе заберем обратно, - с ухмылкой добавил мошенник.
В этот момент телеведущая рассмеялась и решила завершить диалог с неизвестным. В ответ на его слова она пожелала добра и мира, а затем положила трубку.
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